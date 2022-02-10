Четверг, 10 Февраля 2022 13:20

АрмИнфо. Политика Никола Пашиняна по принципу "чего изволите" не оставляет места для дачи соответствующего ответа на заявление Александра Лукашенко. Подобное мнение выразил АрмИнфо независимый аналитик Саро Сароян.

"Армянский премьер прекрасно, я бы сказал прилежно, выполняет отведенные ему функции. Он молча и покорно выполняет все требования Москвы, идет навстречу всем, исходящим оттуда, предложениям. Армения не проводит собственной внешней политики, армянская политика производна от политики России. И до тех пор, пока существует подобная ситуация, выработка соответствующего ответа на выпады Лукашенко, представляется, делом проблематичным", - заметил он.

7 февраля в интервью Владимиру Соловьеву президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя возможность присоединения Армении к Союзному государству России и Беларуси, заявил, что Армении "деваться некуда". "Вы думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели... Никол Воваевич это увидел", - заявил он. 8 февраля посол Беларуси Александр Конюк посетил в этой связи МИД Армении.

Согласно Сарояну инструменты и механизмы формирования ответов на заявления подобные заявлениям белорусского президента обусловлены формированием и реализацией Ереваном реально независимой, суверенной, а не декларативной политики. Последняя предполагает четкие цели и действия.

При этом, аналитик подчеркнул, что заявление Лукашенко не касалось одной лишь Армении, но и других стран постсоветского пространства. <Я рассматриваю его заявление у Соловьева в одном контексте и в рамках единой логики со всеми остальными заявлениями. Лукашенко призывает к порядку все страны, которые могут не понимать, что сегодня, собственно происходит на постсоветском пространстве. Куда ведут последние геополитические импульсы и какая им в них отведена роль", - подытожил аналитик.