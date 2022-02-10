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АрмИнфо. Политика Никола Пашиняна по принципу "чего изволите" не оставляет места для дачи соответствующего ответа на заявление Александра Лукашенко. Подобное мнение выразил АрмИнфо независимый аналитик Саро Сароян.
"Армянский премьер прекрасно, я бы сказал прилежно, выполняет отведенные ему функции. Он молча и покорно выполняет все требования Москвы, идет навстречу всем, исходящим оттуда, предложениям. Армения не проводит собственной внешней политики, армянская политика производна от политики России. И до тех пор, пока существует подобная ситуация, выработка соответствующего ответа на выпады Лукашенко, представляется, делом проблематичным", - заметил он.
7 февраля в интервью Владимиру Соловьеву президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя возможность присоединения Армении к Союзному государству России и Беларуси, заявил, что Армении "деваться некуда". "Вы думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели... Никол Воваевич это увидел", - заявил он. 8 февраля посол Беларуси Александр Конюк посетил в этой связи МИД Армении.
Согласно Сарояну инструменты и механизмы формирования ответов на заявления подобные заявлениям белорусского президента обусловлены формированием и реализацией Ереваном реально независимой, суверенной, а не декларативной политики. Последняя предполагает четкие цели и действия.
При этом, аналитик подчеркнул, что заявление Лукашенко не касалось одной лишь Армении, но и других стран постсоветского пространства. <Я рассматриваю его заявление у Соловьева в одном контексте и в рамках единой логики со всеми остальными заявлениями. Лукашенко призывает к порядку все страны, которые могут не понимать, что сегодня, собственно происходит на постсоветском пространстве. Куда ведут последние геополитические импульсы и какая им в них отведена роль", - подытожил аналитик.
|Омбудсмен Армении рассматривает уголовное дело в отношении судьи Бориса Бахшияна с точки зрения системных угроз независимости судебной власти
|Армен Григорян: В Армении не рассматривают вопрос о присоединении к Союзному государству
|Прогноз: Поглощение Азербайджана Турцией ничего хорошего Армении, РФ и Ирану не сулит
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|Омбудсмен Армении рассказал послу США о нарушениях прав жителей приграничья со стороны ВС Азербайджана
|Армения и Украина укрепляют сотрудничество в сфере высшего образования
|СНБ Армении сообщает о разоблачении в стране шпионской сети
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|Мирзоян о заявлении Лукашенко: наши заявления друг о друге должны быть основаны на взаимном уважении
|Замглавы МИД Армении и посол Китая обсудили вопросы, связанные с активизацией взаимных контактов
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|В Армении учащиеся начальных классов частных школ также будут обеспечены бесплатными учебниками за счет государственного бюджета
|Зась: ОДКБ окажет помощь Армении при наличии оснований и официальном обращении
|Представители армянских научных кругов получат право на участие в программе сотрудничества ЕС на сумму 95,5 млрд евро
|Университет Кипра объявил о программе стипендий для бакалавриата
|Прогноз: Присоединение к Союзному государству обернется для Армении потерей ряда прав
|Замглавы МИД Армении: Ситуации, сложившиеся в результате агрессии и применения силы не могут считаться "фэт а компли"
|Посольство Франции в Азербайджане: Пора отказаться от националистической риторики и исторических споров
|В Армении судей можно будет привлечь к ответственности меньшим числом голосов членов Высшего судебного совета, нежели сейчас
|Посол: Создание транзитного коридора "Персидский залив - Черное море" может открыть огромные возможности не только для Армении и Ирана
|Мирзоян: Иран продолжает занимать одну из ведущих мест среди партнеров Армении во внешней торговле
|Генсек ОДКБ выказал осторожный оптимизм по поводу урегулирования ситуации в зоне карабахского конфликта
|Амир Абдоллахиян: Последние процессы в Кавказском регионе создали условия для расширения сотрудничества между Ираном и Арменией
|Прогноз: Углубляющаяся изоляция России создаст новые проблемы Азербайджану
|"Гражданский договор" отказался отменить балльную систему штрафов, применяемых в случае нарушения ПДД
|За сутки в Армении подтвердилось 2 811 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровел 3 291 человек
|Аруш Арушанян останется под стражей
|Чавушоглу и Блинкен обсудили нормализацию турецко-армянских отношений
|Степанакерт: Уничтожение армянского культурного наследия является не только попыткой лишить народ Арцаха своих прав, но и угрозой миру и безопасности
|Весной состоится заседание Платформы армяно-американского стратегического диалога
|Посол Беларуси, после заявлений Лукашенко, посетил МИД Армении
|Группа военнослужащих провела акцию протеста перед администрацией президента Азербайджана
|В Европарламенте прошли слушания, посвященные соблюдению прав человека в Азербайджане
|Армения проворонила <мацун>, переименовав этот кисломолочный продукт в <армянский горный йогурт>
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|ВС Азербайджана открыли огонь из крупнокалиберного пулемета по мирным жителям Арцаха в Аскеранском районе
|Парламентская оппозиция обещает оспорить в КС бальную систему наказания водителей
|В USCIRF раскритиковали планы Азербайджана по уничтожению армянского религиозно- культурного наследия на территориях Нагорного Карабаха
|Судебное заседание по делу Роберта Кочаряна и Армена Геворгяна вновь отложено
|Президент НАН РА провел ряд встрече в России
|Совет старейшин Еревана избрал трех вице-мэров
|Официальный Ереван прокомментировал высказывания Лукашенко в адрес Армении
|Экс-премьер: Железная дорога через Мегри нужна не только Армении и Азербайджану, но и Китаю, Индии и даже США
|Иранист: Железная дорога через Мегри МТК "Персидский залив - Черное море" не помеха
|"Национальный демократический полюс Армении" проведет акцию протеста перед посольством Беларуси
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|Прогноз: Поглощение Азербайджана Турцией ничего хорошего Армении, РФ и Ирану не сулит
|Аналитик: Политика Пашиняна по принципу "чего изволите" не оставляет места для ответа Лукашенко
|Прогноз: Присоединение к Союзному государству обернется для Армении потерей ряда прав
|Прогноз: Углубляющаяся изоляция России создаст новые проблемы Азербайджану
|Экс-премьер: Железная дорога через Мегри нужна не только Армении и Азербайджану, но и Китаю, Индии и даже США
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