Четверг, 10 Февраля 2022 11:28

АрмИнфо.Большинство граждан Турции считают Армению угрозой для их страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного турецким университетом Кадир Хас под названием " Тенденции Турции -2021 года".

На вопрос, какая страна представляет главную угрозу Турции, 60.9% респондентов ответили Армения. При этом 22.3% - не считают Армению угрозой для Турции, еще 16.8% затруднились ответить. Примечательно, что в 2019 году Армению считали угрозой Турции лишь 46.5% респондентов.

На втором месте находится Израиль, ее угрозой для страны считают 60.5% турецких респондентом, 21.8% не считают ее таковой, 13.8% - затруднились ответить. На третьем месте США - 56.1% опрошенных считают ее угрозой для Турции, на четвертом месте расположился Ирак - 49.6%, Кипр - 44.6%, Великобритания - 44.4%, Иран- 44.3%.

На утонение, считаете ли вы, что Турция должна попытаться восстановить свои отношения с перечисленными странами (США, Египет, ОАЭ, Греция, Сирия, Саудовская Аравия, Израиль, Кипр и Армения), с которыми у нее напряженные отношения лишь 14.4% турецких респондентов ответили утвердительно на нормализацию отношений с Армений, 66.2% высказались против, 19.% затруднились ответить. Примечательно, что в 2019 году за нормализацию турецко-армянских отношений высказались 11.7% опрошенных, 62.6% - против, 25.7% - затруднились ответить.

Больше всего на данном этапе граждане Турции хотят нормализации отношений с США, "за" высказались 34.5%, причем в 2019 году таковых было 27.1%.

Опрос проводился на всей Турции, охватил все крупные города 26 провинций. В нем приняли участи 1000 граждан старше 18 лет. Опрос проводился с 23 октября по 5 ноября 2021 года. Погрешность составляет +/- 3%.

Примечательно, что 3 февраля Американский Международный Республиканский Институт (IRI) опубликовал исследование согласно которому, по мнению армянских респондентов, Турция и Азербайджана представляют политическую и экономическую угрозу для Армении.

Так на вопрос, какие 2 страны представляют наибольшую политическую угрозу для Армении, 90% респондентов назвали Турцию, 77% - Азербайджан. Турция и Азербайджана, по мнению граждан РА, представляют также наибольшую экономическую угрозу для Армении.

Так, на уточнение, какие 2 страны представляют наибольшую экономическую угрозу для Армении 68 % опрошенных назвали Турцию, 52% - Азербайджан. На вопрос, какие 2 страны представляют наибольшую угрозу безопасности Армении, 88% назвали Турцию, 81% - Азербайджан.