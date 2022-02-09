Среда, 9 Февраля 2022 21:48

АрмИнфо.Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау 15 февраля посетит Москву, где проведет встречу с министром иностранных дел МИД России Сергеем Лавровым.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге 9 февраля, в повестке дня переговоров широкий спектр вопросов о деятельности ОБСЕ, планы работы организации на текущий 2022 год.

"На встрече будет рассмотрена роль ОБСЕ в содействии урегулированию конфликтов на востоке Украины, в Нагорном Карабахе и Приднестровье", - сказала Захарова.

По ее словам, российская сторона в ходе встречи обратит внимание на работу специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.