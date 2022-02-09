Среда, 9 Февраля 2022 21:00

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян убежден, что заявления главы Беларуси Александра Лукашенко были направлены на обслуживание внутриполитической повестки президента Беларуси. Об этом заявил Мирзоян 9 февраля в ходе правительственного часа в Национальном Собрании.

"Хочу еще раз подтвердить, что оригинальные геополитические анализы и комментарии Александра Григорьевича не впервые привлекают внимание различных международных партнеров, обсуждаются в разных странах, в том числе и в нашей стране. Мы твердо убеждены, что эти заявления были направлены на обслуживание внутриполитической повестки Президента Беларуси. Вы можете быть уверены, что это никак не связано с внешнеполитической повесткой Армении", - сказал Мирзоян.

Он также подтвердил информацию о том, что посол Беларуси в Армении действительно был приглашен в МИД. "Наши убеждения были доведены до посла, что наши заявления друг о друге должны быть приняты во внимание, основаны на взаимном уважении, учитывать интересы друг друга, суверенитет друг друга, почему бы и то правовое и иное поле, на котором базируется сотрудничество наших стран. Тем не менее, мы и далее готовы по возможности поддерживать Беларусь на различных международных площадках при наличии официальных заявок", - сказал он.

Мирзоян подчеркнул, что две страны имеют достаточно богатую договорно-правовую базу, и сотрудничество строится на этой базе. Глава армянского МИД также отметил, что эти отношения основаны на традиционной дружбе двух народов, выразив надежду на то, чтобы и впредь заявления на высшем уровне соответствовали упомянутым данным им оценкам и указанной атмосфере.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российскому тележурналисту Владимиру Соловьеву в программе Первого канала "Смотрим" - 60 минут", касаясь возможных участников будущего Союзного государства, отметил, что в этом объединении будут Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и при правильной политике в долгосрочной перспективе даже Украина, если не будет совершено ошибок. При этом, говоря об Армении, белорусский лидер использовал достаточно некорректные обороты. "Нет, ну Армении деваться некуда. Вы думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели... Никол Воваевич это увидел", - сказал Лукашенко, имея ввиду то обстоятельство, что ни одно государство, кроме России, не отреагировало на агрессию Азербайджана.

Подобные выражения со стороны главы государства-союзника по ЕАЭС и ОДКБ к Армении вызвало шквал критики в армянском обществе. На подобное заявление белорусского лидера в МИД Армении прокомментировали следующим образом: "Убеждены, что оригинальные геополитические анализы президента Беларуси призваны служить, прежде всего, его собственной внутриполитической повестке и не имеют ничего общего с Арменией и ее внешней политикой". 8 февраля пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян сообщил, что резвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Республике Армения Александр Конюк поcетил Министерство иностранных дел РА. Однако каких-либо подробностей о состоявшейся встрече и причинах визита белорусского дипломата в МИД РА внешнеполитическое ведомство страны не представило. Не был использован и дипломатический термин "вызван".