Среда, 9 Февраля 2022 13:57

АрмИнфо.Генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась указал на стабилизацию обстановке в Кавказском регионе ответственности ОДКБ.

Так, Генсек ОДКБ в ходе своего выступления на конференции "Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ", организованной Международным дискуссионным клубом "Валдай" при поддержке МИД России, касаясь ситуации в Кавказском регионе ответственности организации констатировал, что после подписания трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах ситуация стабилизировалась, прекратилось кровопролитие.

"Безусловно, очаги напряженности там есть, и они есть на армяно-азербайджанской границе. Я там был, видел своими глазами, что там происходит. Знаете, по сути дела, границы как таковой там нет, есть линия соприкосновения, опорные пункты, наблюдательные пункты. Периодически бывают перестрелки. Конечно, так быть не должно", - отметил Зась.

По его словам, перед сторонами сейчас стоит серьезная задача по делимитации и демаркации границы. При этом Генсек ОДКБ добавил, что это большой и сложный объем работы, но, тем не менее, это позволит существо укрепить безопасность региона. "Есть осторожный оптимизм насчет того, что заканчивается целая эпоха войны и начинается другая эпоха. Я могу ошибаться в плане такого оптимизма, но надо сейчас приветствовать шаги, которые сейчас делаются для установления мира", - заключил он.