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АрмИнфо.Генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась указал на стабилизацию обстановке в Кавказском регионе ответственности ОДКБ.
Так, Генсек ОДКБ в ходе своего выступления на конференции "Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ", организованной Международным дискуссионным клубом "Валдай" при поддержке МИД России, касаясь ситуации в Кавказском регионе ответственности организации констатировал, что после подписания трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах ситуация стабилизировалась, прекратилось кровопролитие.
"Безусловно, очаги напряженности там есть, и они есть на армяно-азербайджанской границе. Я там был, видел своими глазами, что там происходит. Знаете, по сути дела, границы как таковой там нет, есть линия соприкосновения, опорные пункты, наблюдательные пункты. Периодически бывают перестрелки. Конечно, так быть не должно", - отметил Зась.
По его словам, перед сторонами сейчас стоит серьезная задача по делимитации и демаркации границы. При этом Генсек ОДКБ добавил, что это большой и сложный объем работы, но, тем не менее, это позволит существо укрепить безопасность региона. "Есть осторожный оптимизм насчет того, что заканчивается целая эпоха войны и начинается другая эпоха. Я могу ошибаться в плане такого оптимизма, но надо сейчас приветствовать шаги, которые сейчас делаются для установления мира", - заключил он.
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|Чавушоглу и Блинкен обсудили нормализацию турецко-армянских отношений
|Степанакерт: Уничтожение армянского культурного наследия является не только попыткой лишить народ Арцаха своих прав, но и угрозой миру и безопасности
|Весной состоится заседание Платформы армяно-американского стратегического диалога
|Посол Беларуси, после заявлений Лукашенко, посетил МИД Армении
|Группа военнослужащих провела акцию протеста перед администрацией президента Азербайджана
|В Европарламенте прошли слушания, посвященные соблюдению прав человека в Азербайджане
|Армения проворонила <мацун>, переименовав этот кисломолочный продукт в <армянский горный йогурт>
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|ВС Азербайджана открыли огонь из крупнокалиберного пулемета по мирным жителям Арцаха в Аскеранском районе
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|Судебное заседание по делу Роберта Кочаряна и Армена Геворгяна вновь отложено
|Президент НАН РА провел ряд встрече в России
|Совет старейшин Еревана избрал трех вице-мэров
|Официальный Ереван прокомментировал высказывания Лукашенко в адрес Армении
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|В МИД Армении наконец-то решили отреагировать на ситуацию, сложившуюся вокруг армянского культурного наследия Арцаха
|Омбудсмен Армении и посол Великобритании обсудили широкий спектр вопросов, связанных с правами человека
|Макрон приветствовал роль российских военных в стабилизации ситуации в зоне карабахского конфликта
|Впервые за долгое время суточная динамика новых случаев заражения коронавирусом в Армении уступает количеству выздоровевших
|Российские миротворцы посетили монастырский комплекс Дадиванк
|Роберт Кочарян обвинил действующие власти Армении в разрушении правового государства при молчаливом содействии международных структур
|Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
|Президент Беларуси назвал вероятных участников Союзного государства
|В НАТО выступили за нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном
|НПО Армении призывают премьер-министра и правительство РА встать на защиту армянского культурного наследия Арцаха
|Тагуи Товмасян обратилась к действующему председателю ОБСЕ по вопросу армянских военнопленных, удерживаемых Баку
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Армения и Иран изучают перспективы сотрудничества в научно-технической отрасли
|МИД Армении рассказал, кто встречал в аэропорту армянских военнопленных, возвращенных из Азербайджана
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|Судья, принявший решение об освобождении Ашота Минасяна из-под стражи, будет арестован
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|Прогноз: Присоединение к Союзному государству обернется для Армении потерей ряда прав
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