Среда, 9 Февраля 2022 13:54

АрмИнфо. Углубляющаяся и обусловленная, в том числе геополитическим кризисом вокруг Украины, изоляция России уже создает и создаст в будущем новые проблемы Азербайджану. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель Европейской партии Армении Тигран Хзмалян.

"Санкции и давление в отношении РФ со временем лишь усиливаются. В свете чего Азербайджан, да и Турция уже сегодня оказались в весьма сложной политической ситуации. И, конечно, пытаются маневрировать и выйти на новые, более благоприятные позиции. В первую очередь на фоне собственных, весьма сомнительных в глазах коллективного Запада, партнерских отношений с Москвой. И "газовая сделка" между Азербайджаном и ЕС является наглядным тому подтверждением, - подчеркнул он.

В конце января SOCAR официально сообщила об "изучении возможностей расширения поставок газа в Европу по трубопроводам Южного газового коридора". Уже 4 февраля комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон сообщила в Twitter о достижении между Брюсселем и Баку договоренности по увеличению поставок газа в Европу. После чего поблагодарила Азербайджан "за усилия по наращиванию поставок газа в ЕС через Южный газовый коридор".

Оценивая текущую ситуацию как свидетельство трещин в "особых отношениях" Баку с Москвой, Хзмалян напомнил, что он и его партия предупреждали о подобной возможности, призывая быть готовыми к подобной ситуации. По его оценкам, прогрессирующая международная изоляция РФ создает угрозы уже лично для Алиева. Что проявляется, в том числе в виде возбуждаемых в европейских и американских судах против Азербайджана уголовных делах с коррупционной составляющей.

"Газовые переговоры" Алиева с Европой Хзмалян считает отражением текущей ситуации вокруг Азербайджана, России и российско-азербайджанского партнерства. По его оценкам, таким образом Алиев пытается договориться с Западом и хотя бы смягчить давление на себя лично. Политик заметил, что попытки Баку найти новый рычаг в отношениях с ЕС имеют и обратную сторону для Азербайджана в виде появления аналогичного, нового рычага давления на него и в руках европейцев.

Не думаю, что происходящее в отношениях ЕС с Азербайджаном является свидетельством всепрощения и получением Алиевым политической индульгенции. Новые экономические рычаги влияния на азербайджанского диктатора позволят при необходимости еще более усилить на него давление. В текущей ситуации Алиев просто вынужден повернуться лицом к Западу. А Армении необходимо попытаться сделать все с целью использовать экономические рычаги Европы в отношении Алиева в наших политических целях. Это требует работы, и мы надеемся, что эта работа нашей партии очень скоро охватит и наш парламент. Первые итоги геополитических перемен мы уже видим. Я не думаю, что "газовая сделка" и возвращение на родину наших пленных по инициативе президентов Франции и Евросовета является простым совпадением", - подытожил политик