Среда, 9 Февраля 2022 11:00

АрмИнфо. Состоялся телефонный разговор главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как сообщает пресс-служба Госдепа США, Блинкен и Чавушоглу обсудили пути дальнейшей координации и единства НАТО в отношении угрозы "дальнейшей эскалации и агрессии России против Украины".

Госсекретарь подчеркнул общую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и отметил готовность президента Эрдогана поддержать дипломатическую резолюцию.

Стороны обсудили нормализацию турецко-армянских отношений и дополнительные шаги, которые США могли бы предпринять для поддержки этих усилий. Они также рассмотрели возможности для поддержания прочных двусторонних отношений между США и Турцией.

Меж тем, согласно МИД Турции, Чавушоглу и Блинкен обсудили кризис в отношениях Украины и РФ, подчеркнули значимость дипломатического урегулирования напряженности.

Глава турецкой дипломатии проинформировал американского коллегу об усилиях Анкары по снижению напряженности между Киевом и Москвой.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по ситуации на севере Сирии. Главы дипломатии остановились и на теме процессов на Южном Кавказе, в том числе в контексте нормализации отношении Анкары и Еревана.

Глава турецкой дипломатии пригласил американского коллегу на дипломатический форум в Анталью (11-13 марта 2022).