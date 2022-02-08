Вторник, 8 Февраля 2022 21:03

АрмИнфо.Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Республике Армения Александр Конюк сегодня поcетил Министерство иностранных дел РА. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Однако каких-либо подробностей о состоявшейся встрече и причинах визита белорусского дипломата в МИД РА внешнеполитическое ведомство страны не представило. Не был использован и дипломатический термин <вызван>.

Напомним, что накануне президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российскому тележурналисту Владимиру Соловьеву в программе Первого канала <Смотрим> - 60 минут>, касаясь возможных участников будущего Союзного государства, отметил, что в этом объединении будут Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и при правильной политике в долгосрочной перспективе даже Украина, если не будет совершено ошибок.

При этом, говоря об Армении, белорусский лидер использовал достаточно некорректные обороты. <Нет, ну Армении деваться некуда. Вы думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели... Никол Воваевич это увидел>, - сказал Лукашенко, имея ввиду то обстоятельство, что ни одно государство, кроме России, не отреагировало на агрессию Азербайджана.

Подобные выражения со стороны главы государства-союзника по ЕАЭС и ОДКБ к Армении вызвало шквал критики в армянском обществе.

На подобное заявление белорусского лидера в МИД Армении прокомментировали следующим образом: <Убеждены, что оригинальные геополитические анализы президента Беларуси призваны служить, прежде всего, его собственной внутриполитической повестке и не имеют ничего общего с Арменией и ее внешней политикой>.