Вторник, 8 Февраля 2022 18:37

АрмИнфо. Группа участников широкомасштабной агрессии Азербайджана против Арцаха (второй карабахской войны) сегодня провели акцию протеста перед администрацией президента Азербайджана.

Как передает Turan, участники боевых действий выражали недовольство не предоставлением им статуса ветерана и медалей.

"Мы все военнослужащие. Нас лишают права на ветеранство, нам не дали званий, медалей. Мы неоднократно заявляли об этом в своих письмах к верховному главнокомандующему. Наши письма переправляли в Минобороны, откуда приходил шаблонный ответ", - сказал один из участников акции.

По словам протестующих, в Минобороны мотивируют отказ тем, что они были отправлены в зону боевых действий после окончания войны 10 ноября 2020 года.

Участники акции заявили, что их призвали по мобилизации, и они служили с декабря 2020 года на заминированных территориях, "сталкивались диверсионными группа противника" и были демобилизованы в феврале-марте 2021 года. Таких военных, по словам протестующих, около 3 тысяч. Получить комментарии в администрации президента не удалось.

Напомним, что ВС Азербайджана 27 сентября инициировали широкомасштабную военную агрессию против Арцаха. Азербайджанская сторона развязала войну против Арцаха при поддержке Турции, и при вовлечении наемников с Ближнего Востока. Боевые действия длились 44 дня и завершились подписанием печально известного трехстороннего заявления между лидерами Армении, Азербайджана и России. Арцах в результате этой договоренности потерял 75% своих территорий. Сотни армян продолжают находиться в азербайджанском плену.