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АрмИнфо. Группа участников широкомасштабной агрессии Азербайджана против Арцаха (второй карабахской войны) сегодня провели акцию протеста перед администрацией президента Азербайджана.
Как передает Turan, участники боевых действий выражали недовольство не предоставлением им статуса ветерана и медалей.
"Мы все военнослужащие. Нас лишают права на ветеранство, нам не дали званий, медалей. Мы неоднократно заявляли об этом в своих письмах к верховному главнокомандующему. Наши письма переправляли в Минобороны, откуда приходил шаблонный ответ", - сказал один из участников акции.
По словам протестующих, в Минобороны мотивируют отказ тем, что они были отправлены в зону боевых действий после окончания войны 10 ноября 2020 года.
Участники акции заявили, что их призвали по мобилизации, и они служили с декабря 2020 года на заминированных территориях, "сталкивались диверсионными группа противника" и были демобилизованы в феврале-марте 2021 года. Таких военных, по словам протестующих, около 3 тысяч. Получить комментарии в администрации президента не удалось.
Напомним, что ВС Азербайджана 27 сентября инициировали широкомасштабную военную агрессию против Арцаха. Азербайджанская сторона развязала войну против Арцаха при поддержке Турции, и при вовлечении наемников с Ближнего Востока. Боевые действия длились 44 дня и завершились подписанием печально известного трехстороннего заявления между лидерами Армении, Азербайджана и России. Арцах в результате этой договоренности потерял 75% своих территорий. Сотни армян продолжают находиться в азербайджанском плену.
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|Впервые за долгое время суточная динамика новых случаев заражения коронавирусом в Армении уступает количеству выздоровевших
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|Роберт Кочарян обвинил действующие власти Армении в разрушении правового государства при молчаливом содействии международных структур
|Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
|Президент Беларуси назвал вероятных участников Союзного государства
|В НАТО выступили за нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном
|НПО Армении призывают премьер-министра и правительство РА встать на защиту армянского культурного наследия Арцаха
|Тагуи Товмасян обратилась к действующему председателю ОБСЕ по вопросу армянских военнопленных, удерживаемых Баку
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Армения и Иран изучают перспективы сотрудничества в научно-технической отрасли
|МИД Армении рассказал, кто встречал в аэропорту армянских военнопленных, возвращенных из Азербайджана
|Эммануэль Макрон и Шарль Мишель прокомментировали возвращение из Баку восьми армянских военнопленных
|В ЕС назвали важным гуманитарным шагом возвращение Азербайджаном восьми армянских военнопленных
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|Востоковед: Власть Эрдогана не вечна, но сегодня в Турции все решает именно он
|Правозащитники проведут акцию протеста перед представительством ЕС в Армении
|Тюрколог: В переговорах с Турцией Армении необходимо соблюдать красные линии
|МИД Армении опубликовал список армянских военнослужащих, возвращенных из азербайджанского плена
|Глава общины Каджаран будет снова арестован
|Судья, принявший решение об освобождении Ашота Минасяна из-под стражи, будет арестован
|СМИ: Азербайджан передал Армении 8 военнопленных
|Минздрав: В Армении 4% населения инфицированы гепатитом С
|Реджеп Эрдоган пойдет на новый срок
|В Армении полностью вакцинировалось 858 981 человек
|Амир Абдоллахиян: Иран привержен укреплению двустороннего и регионального сотрудничества с Арменией
|Дашнакцакан: Турок, поменявший ятаган на байрактар , не может веселиться в центре Еревана
|За сутки в Армении подтвердился 1 631 новый случай заражения коронавирусом, скончалось 11 человек
|Армия обороны Арцаха вынуждена опровергать очередную дезинформацию Азербайджана
|Омбудсмен Армении назвал ошибочным подход о зеркальном отводе войск
|Посольство России в Армении информирует о временном приостановлении приема граждан на некоторых консульских участках работы
|Визит Пашиняна в Турцию и его участие в Анталийском форуме не обсуждаются - МИД РА
|В Армении подтверждено 4032 новых случая заболевания коронавирусом, 6 летальных исходов
|В режиме видеоконференцсвязи состоялась встреча Пашиняна, Макрона, Мишеля и Алиева
|Скончался один из основателей армянского шоу-бизнеса
|Невестка бывшего министра культуры Армении обвиняется в отмывании денег и объявлена в розыск
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|В МИД России не обладают информацией о строительстве альтернативной Лачинскому коридору дороги, которая свяжет Арцах с Арменией
|В Минздраве Армении отреагировали на сообщения о дефиците парацетамола в аптеках страны
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|Экс-премьер: Железная дорога через Мегри нужна не только Армении и Азербайджану, но и Китаю, Индии и даже США
|Иранист: Железная дорога через Мегри МТК "Персидский залив - Черное море" не помеха
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