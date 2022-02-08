Вторник, 8 Февраля 2022 18:24

АрмИнфо. Грузия запретила транзит произведенного в Армении кисломолочного продукта с маркировкой <мацун> в Россию через свою территорию. Об этом сообщил на своей страничке в Фейсбук экс-премьер-министр Армении Грант Багратян.

Как пишет Багратян, подобные ограничения связаны с тем, что в Грузии зарегистрировали товарный знак географического указания <мацони>. Поскольку наименования <мацун> и <мацони> схожи, собственно, как и сам продукт, армянскую сторону заранее предупредили, что данный товар не будут пропускать через территорию Грузии. Поэтому пока изготовленный армянскими производителями <мацун> провозится через грузинскую территорию под названием <армянский горный йогурт>.

Отметим, что в Минэкономики страны отреагировали на эту проблему только после ее упоминания Багратяном. Здесь отметили, что правительство предпринимает шаги для исправления возникшей ситуации. Отмечается, что еще в 2011 году уполномоченный орган по вопросам интеллектуальной собственности Армении подал возражение против регистрации наименования <мацони> в соответствующие органы не только Грузии, но и Евросоюза, мотивируя тем, что данное наименование можно перепутать с <мацуном>, производимым в Армении. Однако возражение не было принято во внимание. Ныне между правительственными органами Армении и Грузии ведется диалог, с тем, чтобы как-то решить проблему