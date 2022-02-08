Вторник, 8 Февраля 2022 15:03

АрмИнфо.В Комиссии США по международной защите свободы вероисповедания (USCIRF) раскритиковали планы Азербайджана по уничтожению армянского религиозно-культурного наследия на территориях Нагорного Карабаха, перешедших под азербайджанский контроль.

"Мы глубоко обеспокоены планами Азербайджана по уничтожению армянских апостольских надписей с церквей. Мы призываем правительство сохранять и защищать места отправления культа и другие религиозные и культурные объекты", - отметила председателя USCIRF Надин Маэнца, реагируя на заявление министра культуры Азербайджана Анара Керимова от 3 февраля. Последний в частности заявил о том, что в АР уже сформирована так называемая рабочая группа, состоящая из албанских историков и архитекторов, "задачей которой будет удаление фальшивых армянских следов" с якобы албанских архитектурных памятников, на территориях Нагорного Карабаха, перешедших под азербайджанский контроль.