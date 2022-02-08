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 Вторник, 8 Февраля 2022 14:50
Марианна Мкртчян

Официальный Ереван прокомментировал высказывания Лукашенко в адрес Армении

Официальный Ереван прокомментировал высказывания Лукашенко в адрес Армении

АрмИнфо.Официальный Ереван прокомментировал высказывания президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес Армении.

"Убеждены, что оригинальные геополитические анализы президента Беларуси призваны служить, прежде всего, его собственной внутриполитической повестке и не имеют ничего общего с Арменией и ее внешней политикой", - сказал пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян в ответ на многочисленные запросы СМИ.

Отметим, что белорусский лидер в интервью российскому тележурналисту Владимиру Соловьеву, касаясь возможных участников Союзного государства, отметил, что в этом объединении будут Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и при правильной политике даже Украина.

При этом, говоря об Армении, белорусский лидер использовал достаточно некорректные обороты. "Нет, ну Армении деваться некуда. Вы думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели... Никол Воваевич это увидел", - сказал Лукашенко.

Подобное отношение со стороны союзника по ЕАЭС и ОДКБ Беларуси к Армении вызвало шквал критики в армянском обществе. 


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