Вторник, 8 Февраля 2022 14:49

АрмИнфо.Реэксплуатация железной дороги из Азербайджана в Армению Горадиз - Мегри - Джульфа - Ордубад - Ерасх, помехой для реализации проекта мультимодального транспортного коридора "Персидский залив - Черное море" не станет. Подобное мнение выразил АрмИнфо заведующий кафедрой иранистики Ереванского государственного университета Вардан Восканян.

Начиная с 2016 года, по инициативе Ирана странами региона обсуждается перспектива создания транспортного коридора "Персидский залив - Черное море". В течение последних пяти лет в рамках обсуждений данной инициативы было проведено пять встреч рабочих групп: две в Тегеране, а также в Софии, Тбилиси и в Ереване.

"Я не думаю, что реинкарнация данной железной дороги приведет к принятию в Тегеране решения об изменении маршрута МТК от Сюникской области Армении в Нахиджеван. В ИРИ, вне всяких сомнений, придают строительству автомагистрали "Север-Юг" через территорию Армении повышенно важное значение. А недавнее заявление иранского посла в Армении о важности альтернативных транзитных путей через Армению, важности МТК "Персидский залив - Черное море", частью которого является автомагистраль "Север-Юг" является посланием Армении и Азербайджану", - заметил он.

Согласно эксперту, в свете оценки Тегераном проекта "Север-Юг" как важного сегмента реализации МТК, восстановление железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном на осуществление данного проекта повлиять не должно. Соответственно, маршрут МТК Индия - Иран

- Армения - Грузия - Болгария останется неизменным. Разумеется, в случае если в Ереване примут во внимание желания и мессиджи озвучиваемые из Тегерана.

В целом, иранист рассматривает углубление армяно-иранского сотрудничества важным элементом обеспечения национальной безопасности Армении. В частности, в области противодействия международному терроризму, в свете окопавшихся на оккупированных территориях Арцаха международных террористов. В этом свете, он усматривает весьма важную площадку для развития сотрудничества между Ереваном и Тегераном. Которую, вне всяких сомнений, необходимо задействовать в полной мере.

Возвращаясь к МТК "Персидский залив - Черное море", Восканян подчеркнул, что скорейшее завершение строительства армянской части данного проекта через Сюникскую область в виде автомагистрали "Север

- юг"не только принесет Армении ощутимые экономические прибыли, но и существенно повысит степень безопасности страны. В этом свете, эксперт подчеркнул важность геополитической компоненты данного геоэкономического проекта для Армении.

"В Армении сегодня много говорится о преимуществах нормализации отношений с Турцией. Но, почему-то, никто не говорит о том, что по части экономической привлекательности Иран Турции в этом плане совершенно не уступает. И, почему-то, наличие открытой границы с ИРИ Арменией с целью экономических преференций практически не используется. Здесь я вновь должен подчеркнуть важность полноценной эксплуатации свободной экономической зоны в Мегри не только в отношениях между Ираном и Арменией, но и масштабах ЕАЭС", - подытожил иранист.