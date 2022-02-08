Вторник, 8 Февраля 2022 12:45

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян и посол Великобритании Джон Галлахер обсудили ряд вопросов, касающихся прав человека.

Как сообщает пресс-служба офиса Омбудсмена, Татоян представил послу зафиксированные в судебной системе проблемы, связанные с необоснованными затягиваниями судебных заседаний, нарушениями разумных сроков, злоупотреблением арестами и др.

В ходе встречи были обсуждены также вопросы, касающиеся защиты прав женщин и детей, в том числе кампании защитника прав человека по преодолению стереотипов.

Татоян отметил, что в ходе ограничений, связанных с чрезвычайным положением, обусловленным борьбой с новым коронавирусом (COVID-19), в аппарате омбудсмена создана рабочая группа, которая занималась вопросами защиты прав женщин, детей и предотвращения насилия в семье, поскольку изучение заявлений показало, что именно в этот период возрос риск насилия в отношении женщин, детей и пожилых людей.

Омбудсмен коснулся также вызовов в сфере защиты прав детей, обратив особое внимание на важность реализации прав на жизнь и взросление в семье, образование, жить независимой и инклюзивной жизни.

Во время встречи была отмечена важность роли журналистов в вопросах гарантирования свободы слова и исключения ненависти. Омбудсмен подчеркнул, что презумпцией законности и добросовестности журналиста является тот стержень, вокруг которого должно быть сформировано уважение и высокое отношение к его профессиональной деятельности.

Вместе с тем Защитник прав человека на конкретных примерах и фактах, представил послу нарушения азербайджанскими вооруженными служащими прав приграничного населения Армении. Он также коснулся актуальности возвращения незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских пленных, обратив внимание на то, что люди удерживаются с целью торга в политических и военных интересах. Он подчеркнул, что азербайджанские вооруженные служащие должны покинуть армянские села, территории около домов и дороги, должна быть создана демилитаризованная зона безопасности. Ко всему этому прибавляется спонсируемая руководством Азербайджана политика пропаганды вражды и ненависти к армянам.

Татоян отметил важную роль Великобритании в сфере прав человека, а также сотрудничество с учреждениями по правам человека в этой стране.

В свою очередь британский дипломат высоко оценил сотрудничество с омбудсменом Армении на протяжении всего срока его полномочий, а также выразил готовность к дальнейшей совместной работе.