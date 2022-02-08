Вторник, 8 Февраля 2022 12:44

АрмИнфо.Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал роль российских военных в стабилизации ситуации в зоне нагорно- карабахского конфликта.

"Мы с президентом России в ходе прошедших переговоров обсудили ряд других вопросов. В частности, конфликт между Арменией и Азербайджаном. И я хочу порадоваться тому, что сегодня утром было освобождено восемь заключенных. Наш французский кризисный центр предоставил самолет для их транспортировки", - сказал Макрон, на пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным по итогам переговоров в Москве. В этом ключе он напомнил, что в прошлую пятницу провел переговоры с лидерами Армении и Азербайджана по видеосвязи, где в числе прочих поднимались вопросы, связанные с пропавшими без вести, беженцами и др. По его словам, все вышеперечисленное также являются элементами стабильности.

"Мы с президентом России в ходе переговоров выразили совместные взгляды по целому ряду вопросов. И я хочу поприветствовать ту роль, которую сыграли ваши военные на границе в сложный период между Арменией и Азербайджаном. Говорили о формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ, занимающейся этим вопросом и в котором состоят и Россия и Франция", - сказал Макрон.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.