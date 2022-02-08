Вторник, 8 Февраля 2022 12:43

АрмИнфо.Впервые за долгое время суточная динамика новых случаев заражения коронавирусом в Армении уступает количеству выздоровевших. Так, за последние сутки в стране было проведено 6 807 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 2 486 граждан (36,5% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело 3 180 человек, скончалось - 5.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 8 февраля фактическое лечение получает 28 251 пациент.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 790 095 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 394 074 случая заражения (14,1% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 356 165 человек (90,4%), скончалось - 8 102 (2%).