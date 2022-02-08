Вторник, 8 Февраля 2022 12:43

АрмИнфо.Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе посетили древнейший монастырский комплекс Дадиванк.

Как сообщает перс-служба МО РФ, в ходе экскурсии настоятель Дадиванкского монастырского комплекса, иерей Ованнес Ованнисян рассказал российским миротворцам об истории создания монастыря, начавшегося в XII-XIII веках.

"Сегодня, в это святое воскресенье, военнослужащие российского миротворческого контингента побывали в историческом месте, в монастыре Дадиванк. Мы прикоснулись к истории предков, мы увидели, как люди дорожили этим событием, как на сегодняшний день они дорожат им, и по приезду домой обязательно расскажем об этом месте своим детям, внукам и родственникам", - рассказал представитель российского миротворческого контингента Юрий Романишин.

Монастырь Дадиванк XII-XIII веков, является одним из крупнейших монастырских комплексов средневековой Армении. Архитектурный комплекс находится на высоте 1100 м над уровнем моря. Название "Дадиванк" монастырь получил в честь Святого Дади, проповедовавшего христианство в западной части Армении, он был учеником апостола Фаддея. Согласно преданию, монастырь построен над гробом Св. Дади.

Отметим, что после перехода Карвачарского района под контроль Азербайджана, армянские паломники лишены возможности посещать монастырь, ввиду препятствий, которые чинит Азербайджан.

На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.