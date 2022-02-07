Понедельник, 7 Февраля 2022 14:40

АрмИнфо.В продолжающемся процессе переговоров с Турцией Армении необходимо твердо соблюдать свои красные линии и ни в коем случае их не переходить. Подобное мнение выразил АрмИнфо академик НАН Армении, тюрколог Рубен Сафрастян.

"Геноцид армян, его признание, Арцахская проблема, Карский договор - все эти вопросы и проблемы связаны прочными нитями с идентичностью армянского народа. Причем, как в Армении и Арцахе, так и в Диаспоре. В этом свете, считаю необходимым принять во внимание в ходе переговоров в числе всего прочего и интересы наших соотечественников из Диаспоры. Думаю, что неплохо было бы нашим властям обсуждать с Диаспорой ход переговорного процесса с Турцией", - заметил он.

Первая встреча спецпредставителей в процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией состоялась 14 января в Москве. Ереван представлял вице-спикер парламента Рубен Рубинян, Анкару - экс-посол в США Сердар Кылыч. По завершении встречи МИД Армении и Турции распространили приблизительно одинаковые заявления о конструктивной атмосфере переговоров. Вторая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоится 24 февраля в Вене.

На этом фоне академик отметил отсутствие в публичном пространстве достоверной информации о ходе и повестке переговорного процесса с Турцией. Он также подчеркнул, что, ни он, ни, насколько ему известно, его коллеги, специалисты по Турции, не привлекались к консультациям с представителями МИД по вопросу переговоров с Турцией.

Оценивая текущую ситуацию вокруг армяно-турецкой нормализации, тюрколог охарактеризовал ее как непростую для Армении. Особенно в свете, предусмотренной, уже ратифицированной парламентами в Анкаре и Баку "Шушинской декларацией", более тесной интеграции Азербайджана с Турцией. Вплоть до обретения ими статуса союзного государства. По прогнозам академика, данная декларация является шагом ведущим Турцию и Азербайджан по пантюркистскому пути. И в этом смысле Анкара и Баку стремятся послужить примером для других тюркоязычных государств.

"Ратификация "Шушинской декларации", по сути, придает законность уже имеющему место согласованию Анкарой своих шагов в направлении Армении с Баку. Таким образом, нашим переговорщикам необходимо учитывать, что в лице Турции они имеют дело и с Азербайджаном, что создает для Армении дополнительные угрозы. Так или иначе, турки и азербайджанцы не откажутся от совместной цели увидеть Арцах в составе Азербайджана. И всеми силами попытаются этого достичь, что неприемлемо для нас. В свете чего, я лично не вижу для Армении особых перспектив в текущем процессе нормализации отношений с Турцией", - подытожил Сафрастян.