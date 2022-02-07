Понедельник, 7 Февраля 2022 11:46

АрмИнфо. В Армении за последние сутки было проведено 4 803 теста на коронавирус, из коих был выявлен 1 631 новый случай заражения (33,9% от числа граждан, сдавших тест).

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, выздоровело 2 349 человек, скончалось – 11.

Как сообщает пресс-служба Министерства, по положению на 11:00 7 февраля фактическое лечение получает 28 951 пациент.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 783 288 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 391 588 случаев заражения (14% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 352 985 (90,1%), скончалось - 8 097 (2%).