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|Эксперт: Вслед за законом "Об оккупированных территориях Арцаха" должно последовать признание Арцаха Арменией
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АрмИнфо.Министерство образования, науки, культуры и спорта РА с глубокой скорбью сообщило, что сегодня, 4 февраля, ушел из жизни народный артист Армения, известный композитор Артур Григорян.
Композитор и певец Артур Григорян считается одном из главных основателей отечественного шоу- бизнеса. В начале 90-х он основал Театр песни, через который прошли многие звезды армянской эстрады.
Артур Григорян родился в 1958 году. В 1975-79 годах учился в музыкальном училище им. Р. Меликяна в Ереване. В 1992 г. был назначен президентом Национального филармонического агентства Армении. Был художественным руководителем Государственного джазового оркестра Армении. Основал Государственный театр песни Армении, художественным руководителем которого был. Он написал много песен, детских мюзиклов, тематических эстрадных концертов.
В одном из своих интервью, основатель армянского шоу бизнеса как-то сказал: <Меня совсем не радует то, что я вижу на эстраде, и мне хочется оставаться на тех позициях, от которых я изначально отталкивался. К сожалению, безвкусица сейчас превалирует. На безвкусицу легче <клюют>, это помогает оставаться на плаву, быть популярным и зарабатывать деньги. Хотя, с другой стороны, можно было хотя бы поделить свое творчество: 50% отдать на откуп безвкусице и популярности, а 50% - тому искусству, которым и должен заниматься настоящий певец и музыкант. Сегодня у нас есть певцы, которые не ушли окончательно в попсу, и сейчас вполне успешны в своей деятельности. Конечно, есть и категория певиц, которые поют ногами. У них есть свои спонсоры, все преподносится весьма эффектно, но это лишь мишура>.
В связи с похоронами и погребением Григоряна будет сформирована правительственная комиссия.
|В режиме видеоконференцсвязи состоялась встреча Пашиняна, Макрона, Мишеля и Алиева
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|Парламент Турции ратифицировал Шушинскую декларацию
|OCCRP сообщает о крупных махинациях со стороны азербайджанских госкомпаний при реализации проекта "Шах-Дениз-2" "Южного газового коридора"
|Официальный Ереван отреагировал на обвинения главы МИД Азербайджана
|Правительство Армении ратифицировало Соглашение о реадмиссии с правительством Беларусь
|Арцах объявил в розыск азербайджанского военнослужащего, обвиняемого в убийстве мирного жителя общины Чартар
|Следующая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоится в Вене - МИД РА
|Пашинян и Шалленберг подчеркнули необходимость возобновления переговорного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ
|Ваагн Хачатурян больше не является членом АНК
|Фракции "Айастан" и "Честь имею" требуют международное сообщество отреагировать на позорные нападки на судебную власть в Армении
|Ваагн Хачатурян: После уточнения границ никого не будет на нашей суверенной территории
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Байрамов заверяет: В Азербайджане не наблюдают последовательного подхода к созданию комиссии по началу процесса делимитации
|В ближайшую неделю ожидается рост случаев коронавируса - Пашинян
|Опрос: Доверие граждан Армении к политическому курсу страны падает
|Преобладающее большинство граждан РА увязывают урегулирование карабахского конфликта с будущим Армении
|Большинство граждан РА считают пагубным для армянской экономики открытие транспортных маршрутов с Азербайджаном и Турцией
|Опрос: Турция и Азербайджан представляют политическую и экономическую угрозу для Армении
|Эксперт: Вслед за законом "Об оккупированных территориях Арцаха" должно последовать признание Арцаха Арменией
|Прогноз: Москва будет стремиться укрепить свои позиции в странах ЕАЭС и ОДКБ
|Большинство граждан РА считают Россию главным политическим и экономическим партнером Армении
|Арарат Мирзоян: Армения неоднократно заявляла о заинтересованности в проведении работ по делимитации и демаркации границы с Азербайджаном
|МЧС Армении: Движение по участку дороги Воскепар-Ноемберян будет временно запрещено
|Президентские выборы пройдут в марте: Пашинян уверен в победе кандидата от власти
|В Армении обновлен антирекорд по числу заболевших за сутки коронавирусом
|Президент Гурбангулы Бердымухамедов дал интервью представителям ведущих китайских изданий и телеканалов Китайской Народной Республики
|Главой аппарата президента назначен экс-помощник Алена Симоняна
|Серж Саргсян и представители Международного демократического союза обсудили заявление РПА о вступлении в организацию
|В армяно-грузинских отношениях наметилась новая динамика - Пашинян
|ВТБ Армения запустил услугу VTB-in для зачислений на карты и счета клиентов Банка
|СНБ Арцаха обвинила спецслужбы Азербайджана в организации и осуществлении кибератак на арцахцев
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Главный уполномоченный по делам диаспоры Армении встретился с послом Франции
|В правительстве РА обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества с ЗАО "ЮКЖД" в рамках концессионного договора
|Госслужащие и работники аппарата НС Армении будут премированы
|Главы МИД Армении и Австрии положительно оценивают диалог по нормализации армяно-турецких отношений
|Глава МИД Армении обвинил Азербайджан в торпедировании деятельности МККК в Арцахе
|Глава МИД Австрии уклонился от прямого ответа на вопрос о судьбе армянских военнопленных удерживаемых в Азербайджане
|Арарат Мирзоян: Антиармянская агрессивная риторика Баку не способствуют созданию конструктивной атмосферы
|Арарат Мирзоян видит только положительное в возможном участии Армении в дипфоруме в Анталии
|Политик: Закон "Об оккупированных территориях Арцаха" - политический мессидж Москвы Алиеву
|Прогноз: Нормализация отношений возможна в случае отказа Турции от предусловий в отношении Армении
|Пашинян создал рабочую группу для более эффективной организации работы РА в период ее председательства в ОДКБ на 2021-2022 годы
|Гор Царукян возглавил ГНКО <Центр общественных связей и информации> аппарата премьер-министра
|Европейский институт омбудсмена: Политика ОТА наносит институциональный урон общественному авторитету ЗПЧ Армении
|За сутки в Армении подтвердилось около 4 тыс. случаев заражения коронавирусом
|Начался прием заявок на соискание Международной премии ЮНЕСКО имени Д.И. Менделеева
|В Орле открыли новый спорткомплекс «Победа»
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|Политолог: Поддавшись фобиям, Пашинян подыграл всем инициаторам и интересантам 44-х дневной войны
|Прогноз: Россия будет оставаться в Нагорном Карабахе до тех пор, пока там живут армяне
|Эксперт: Вслед за законом "Об оккупированных территориях Арцаха" должно последовать признание Арцаха Арменией
|Прогноз: Москва будет стремиться укрепить свои позиции в странах ЕАЭС и ОДКБ
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