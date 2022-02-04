Пятница, 4 Февраля 2022 19:56

АрмИнфо.Министерство образования, науки, культуры и спорта РА с глубокой скорбью сообщило, что сегодня, 4 февраля, ушел из жизни народный артист Армения, известный композитор Артур Григорян.

Композитор и певец Артур Григорян считается одном из главных основателей отечественного шоу- бизнеса. В начале 90-х он основал Театр песни, через который прошли многие звезды армянской эстрады.

Артур Григорян родился в 1958 году. В 1975-79 годах учился в музыкальном училище им. Р. Меликяна в Ереване. В 1992 г. был назначен президентом Национального филармонического агентства Армении. Был художественным руководителем Государственного джазового оркестра Армении. Основал Государственный театр песни Армении, художественным руководителем которого был. Он написал много песен, детских мюзиклов, тематических эстрадных концертов.

В одном из своих интервью, основатель армянского шоу бизнеса как-то сказал: <Меня совсем не радует то, что я вижу на эстраде, и мне хочется оставаться на тех позициях, от которых я изначально отталкивался. К сожалению, безвкусица сейчас превалирует. На безвкусицу легче <клюют>, это помогает оставаться на плаву, быть популярным и зарабатывать деньги. Хотя, с другой стороны, можно было хотя бы поделить свое творчество: 50% отдать на откуп безвкусице и популярности, а 50% - тому искусству, которым и должен заниматься настоящий певец и музыкант. Сегодня у нас есть певцы, которые не ушли окончательно в попсу, и сейчас вполне успешны в своей деятельности. Конечно, есть и категория певиц, которые поют ногами. У них есть свои спонсоры, все преподносится весьма эффектно, но это лишь мишура>.

В связи с похоронами и погребением Григоряна будет сформирована правительственная комиссия.