Пятница, 4 Февраля 2022 18:48

АрмИнфо.Республиканской партии Армении и лично ее лидеру, экс-президенту Армении Сержу Саргсяну удалось удержать действующего премьер-министра Никола Пашиняна от урегулирования Арцахской проблемы путем переговоров.

Тем самым взятая ими на вооружение с самого его прихода к власти тактика по сковыванию Пашиняна в этом вопросе увенчалась успехом. Подобное мнение выразил АрмИнфо лидер Конструктивной партии, политолог Андриас Гукасян.

"Более того, им удалось добиться нестабильного состояния Пашиняна в психологическом плане. Свидетельством чего являются его неоднократные утверждения, что в случае его согласия на предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ на него бы навесили ярлык предателя. Более того, премьер сделал все для того, чтобы избежать подобной перспективы. Тем самым Пашинян поддался психологической атаке, организованной на него РПА с целью сковать его возможные действия в направлении мирного урегулирования конфликта ", - заметил он.

Целью подобной тактики республиканцев в отношении Пашиняна, на взгляд политолога, являлось стремление продемонстрировать полную беспомощность действующего премьера в вопросе осуществления его главной внешней функции - вести процесс арцахского урегулирования. Поскольку не способный продвигать арцахское урегулирование глава Армении, в понимании и с точки зрения армянского общества, априори неспособен управлять государством. Иными словами, все это делалось с целью понижения общественного доверия в отношении Пашиняна.

Согласно Гукасяну, именно с целью избавления от всей этой целенаправленной критики и обвинений в пораженчестве Пашинян в подавленно-угнетенном состоянии отправился в Арцах. После чего заявил тысячам арцахцев на площади в Степанакерте и всему миру, что Арцах это Армения. Последнее, на взгляд политолога, стало следствием отсутствия у Пашиняна и его команды элементарных знаний о международном праве. Меж тем, в противном случае именно эти знания вкупе с осознанием геополитических реалий помогли бы правящей силе пойти на мирное урегулирование и не поддаваться навязываемым им оппонентами фобиям.

"Таким образом, именно Пашинян фактически воспротивился мирному урегулированию конфликта, отказавшись от предложений МГ ОБСЕ. Именно он принял военное урегулирование конфликта в качестве варианта. Как результат Армения и лично Пашинян не сделали для предотвращения надвигающейся войны ровно ничего. Пашинян не обратился в Совет безопасности ООН, что он был просто обязан сделать. И тем самым сыграл на руку всем инициаторам и интересантам войны, которые совершенно не ограничивались Азербайджаном и Турцией", - подытожил политолог