Пятница, 4 Февраля 2022 14:23

АрмИнфо.Россия будет оставаться в Нагорном Карабахе до тех пор, пока там живут армяне. Подобное мнение выразил АрмИнфо заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.

"Мы понимаем, что перспективы нашего присутствия в Нагорном Карабахе в первую очередь зависят от сохранения в этой республике, собственно, армянского населения. В этом свете, для РФ сегодня важно не что думают и говорят в Баку, а то хотят ли оставаться и жить в своих домах карабахские армяне. И если они хотят продолжать жить на своей родине, в Карабахе останутся и наши миротворцы. А заставить их оттуда уйти у Баку не удастся", - подчеркнул он.

Комментируя в этом свете и в свете других геополитических событий и перспектив вероятность очередной азербайджанской атаки на границы Армении, эксперт оценил ее как маловероятную. Последнее Евсеев обуславливает продолжающимся укреплением и утверждением России на постсоветском пространстве. Отмечая демонстрируемую Москвой в последний период решимость в отстаивании своих интересов, эксперт подчеркнул, что ее союзником на Южном Кавказе является Ереван, а не Баку.

"По моим прогнозам, провоцировать очередную масштабную военную провокацию Азербайджан не станет. Особенно в условиях, когда позиция России со временем будет все более и более ужесточаться. Думаю, что все это останавливает Баку уже сегодня. И конечно, Баку следует готовиться к этому уже завтра. Не станут катализатором азербайджанской атаки на Карабах или Армению и возможные военные действия на Донбассе. Хотя бы просто потому, что исход возможной войны очевиден - это полный разгром украинской армии", - прогнозирует он.

Отвечая на вопрос относительно возможности определения правового статуса непризнанной Республики Арцах, российский эксперт спрогнозировал откладывание данного вопроса и данной повестки в целом на будущее. Согласно Евсееву, для выдвижения на первый план необходимости определения статуса НК необходимо добиться восстановления боеспособности ВС Армении.

"Для этого, при благоприятном развитии событий, понадобится около 3 лет. Речь идет об уровне армянской армии способном обеспечить, изменившийся в пользу Азербайджана после 44-х дневной войны, региональный баланс сил. В этом свете, сегодня представляется возможным лишь оставить обсуждения вопроса статуса НК до лучших времен. Более конкретно до восстановления регионального баланса сил", - подытожил Евсеев.