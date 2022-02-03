Четверг, 3 Февраля 2022 17:35

АрмИнфо. Правительство Армении готовится к усилению волны эпидемии, заявил 3 февраля в ходе заседания правительства премьер- министр Никол Пашинян.

По его словам, количество ежедневных случаев заражения постоянно растет, на сегодня, в частности, зарегистрировано 4388 новых случаев заражения. В настоящее время госпитализировано 1543 гражданина, из них 256 или 16,6% вакцинированы. "Другими словами, очевидно значительное влияние вакцинации на процесс", - сказал премьер­министр, добавив, что в течение недели волна коронавируса вновь усилится и правительство предпринимает меры для противодействия этому. "У нас есть некоторые алгоритмы, но есть надежда, что цифры не будут выше, чем мы ожидали", - сказал Пашинян.

Министр здравоохранения Анаит Аванесян, в свою очередь, добавила, что 4% положительных случаев в сутки нуждаются в госпитализации, а система здравоохранения, согласно намеченному плану, переходит на расширение больничных коек. "В настоящее время система интенсивно работает над правильной организацией профилактики заражения среди нашего населения, оказанием медицинской помощи", - сказала Аванесян.

Министр отметила, что процесс вакцинации продолжается. В настоящее время 46,3% взрослого населения страны получили первую дозу вакцины против коронавируса, а 37% - обе дозы.

Никол Пашинян назвал уровень вакцинации очень низким, отметив, что необходимо принять меры для увеличения количества прививок. Премьер призвал задуматься над тем, как "мотивировать" на вакцинацию также неработающих граждан.