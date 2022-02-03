Четверг, 3 Февраля 2022 17:34

АрмИнфо.Доверие граждан Армении к политическому курсу страны падает. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Американским Международным Республиканским Институтом (IRI), который был проведен в Армении в период с 22 ноября по 5 декабря 2021 года. Уровень статистической погрешности исследования, охватившего 1512 опрошенных респондентов по всей стране, составляет +/- 2,5%.

Так на вопрос, по Вашему мнению, Армения движется в правильном направлении или в неправильном направлении 46 % опрошенных ответили, что в неправильном, 34 % - поддержали курс страны, еще 20 % затруднились ответить.

Примечательно, что если сравнить с результатами опросов мая и июля 2021 года, то на лицо снижение поддержки курса страны. Так, в мае 2021 года 43% опрошенных поддерживали курс страны, а в июле уже 41 %. При том 20 % и 34 % соответственно не поддерживали. Изменилась и динами тех, кто не определился. В мае таковых было 37 %, а уже в июле 25%.

На просьбы назвать две самые важные проблемы, стоящие сейчас перед Арменией 34% назвали территориальные, пограничные вопросы. 17 % назвали экономику и безработицу. 17 % - национальную безопасность РА.

Вместе с тем, на вопрос довольны или недовольны тем, как развивается демократия в стране 11% опрошенных заявили, что полностью удовлетворены, 40% - в некоторой степени удовлетворены, 21% - в некоторой степени не удовлетворены, 26%- полностью недовольны.

При этом 61% граждан полагают, что Армения управляется в интересах определенных групп, и лишь 31% полагают, что страна управляется в интересах большинства населения.

При этом самым надежным с точки зрения получения информации о внешней политике респонденты назвали офис Омбудсмена Армении - 25% опрошенных, на втором месте Аппарат премьер-министра РА - 15% и на третьем месте Министерство иностранных дел -9 %.

68% опрощенных, в целом, и позитивно оценили деятельностью офиса Омбудсмена, и лишь 25 % - негативно.

При этом 49 % респондентов в целом довольны работой аппарата премьер-министра (19% очень дольны, 30% - скорее довольны), 15%- скорее недовольны, 33% - крайне недовольны, еще 4 % затруднились ответить.

Большинство граждан негативно оценили работу парламента страны- 17% опрошенных скорее недовольных их деятельностью, 50%- крайне недовольны, 24% скорее довольны и лишь 7% довольны.

Негативной оценки удостоилась деятельность офиса президента - 53% опрошены в целом негативно оценили работу офиса и лишь 35 % позитивное, еще 11% затруднились ответить.

И если в целом граждане довольны функционирование Вооруженных сил страны - 58% в целом довольны и 37 % недовольны, однако они недовольны работой армейского руководства. 54 % опрошенных негативно ее охарактеризовали, 40 - положительно.