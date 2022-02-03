Четверг, 3 Февраля 2022 15:27

АрмИнфо.Преобладающее большинство граждан РА считают важным урегулирование нагорно-карабахского конфликта для будущего Армении.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Американским Международным Республиканским Институтом (IRI), который был проведен в Армении в период с 22 ноября по 5 декабря 2021 года. Уровень статистической погрешности исследования, охватившего 1512 опрошенных респондентов по всей стране, составляет +/- 2,5%.

Так на вопрос, насколько важно на ваш взгляд решение нагорно-карабахского конфликта для будущего Армении в разрезе ближайших 10 лет, 82% опрошенных отметили - крайне важно, 14% - коре важно, 1% - скорее не важно, 2% - неважно и 2% затруднились ответить.

При этом 35% опрошенных назвали приемлемым вариантом урегулирования карабахского конфликта - признание Нагорного Карабаха независимым государством; 34% высказались за объединение Нагорного Карабаха с Арменией; 16% - предоставление Арцаху автономии в составе Армении, еще 11% высказались за установление статуса Нагорного Карабаха в составе России.

Примечательно, что 25% граждан считают, что Армения должна начать процесс демаркации и делимитации границы с Азербайджаном только после окончательного решения нагорно-карабахского конфликта и подписания мирного соглашения с Азербайджаном. 16 % считают, что только когда вооруженные силы Армении будут восстановлены. Еще 16% полагают, что в настоящее время это не в интересах Армении и Арцаха. При этом 15% опрошенных полагают, что этот процесс нужно начать как можно быстрее. А еще 14 % убеждены, что только после разъяснения принципов процесса делимитации и демаркации.

Вместе с тем, 56% опрошенных убеждены, что Армения должна укреплять свой военный потенциал, пытаясь достичь мира; 28% - Армения должна попытаться достичь мира, но при этом быть готовой защищаться в случае возможной войны; 13% - Армения должна укреплять свой военный потенциал без стремления к миру; 2%- Армения должна попытаться достичь мира, не укрепляя свой военный потенциал.

При этом на уточнение, способна ли Армения без помощи третьего государства защищать свои границы с Азербайджаном 29% респондентов ответили определено да, 17% -скорее да, 24% - скорее нет, 29% выразили убеждение, что нет.

При этом на уточнение, какой стране вы бы отдали предпочтение в вопросе содействия Армении при защите границы 47% ответили - России, 18%- США, 14% - Франции, 8%- Ирану, 2%- Китаю. Евросоюзу, формату Минской группы ОБСЕ и НАТО доверили бы защиту границ по 1% респондентов соответственно.