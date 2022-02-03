Четверг, 3 Февраля 2022 15:26

АрмИнфо.Больше половины граждан Армении выступают за начало диалога по нормализации отношений с Турцией.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Американским Международным Республиканским Институтом (IRI), который был проведен в Армении в период с 22 ноября по 5 декабря 2021 года. Уровень статистической погрешности исследования, охватившего 1512 опрошенных респондентов по всей стране, составляет +/- 2,5%.

Так, на вопрос, в какой степени вы согласны с утверждением, что Армения должна начать диалог с Турцией и нормализовать двусторонние отношения, преследуя при этом повестку дня признания Геноцида армян Турцией, 47% респондентов ответили, что полностью поддерживают этот подход, 26%- скорее поддерживают, 7%- скорее не поддерживают, 18% - крайне не поддерживают, еще 2% затруднились ответить.

При этом 48% опрошенных считают, что Армения должна установить двусторонние отношения с Турцией, выдвинув свои собственные предварительные условия, в том числе и невмешательство Турции в нагорно-карабахский мир. Еще 22% респондентов поддерживают этот тезис, 5% - скорее не поддерживают, 22% - не поддерживают, 3% затруднились ответить.

Вместе с тем, 29% опрошенных считаю, что ни при каких обстоятельствах Армения не должна добиваться нормализации отношений с Турцией, еще 15% скорее поддерживают это утверждение, 25% - скорее нет, 28% - не поддерживают такой подход.

Примечательно, что больше половина граждан РА считает, что открытие транспортных маршрутов с Азербайджаном негативно скажется на экономическом развитии Армении.

Так, на вопрос как, на Ваш взгляд, открытие транспортных маршрутов с Азербайджаном повлияет на экономическое развитие Армении, 45% опрошенных отметили, что негативно, еще 14% - скорее негативно, 10% считают, что не позитивно и не негативно, 5% - позитивно, 22% скорее позитивно, еще 4% затруднились ответить.

На вопрос как, по вашему мнению, открытие транспортных маршрутов с Турцией повлияет на экономическое развитие Армении, 36% опрошенных выразили убеждение, что крайне негативно, 17% - скорее негативно, 29%

- скорее позитивно, 6% - позитивно, 8% - не позитивно и не негативно, 4% - затруднились ответить. -