Четверг, 3 Февраля 2022 14:29

АрмИнфо.Представленный в Национальном собрании Арцаха проект закона "Об оккупированных территориях Арцаха" призван определить и дать правовую формулировку итогам 44-х дневной агрессии Азербайджана в отношении Арцаха и его жителей. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Международного центра человеческого развития Теван Погосян.

"Вслед за этим следующим шагом должно стать инициирование в Национальном Собрании Армении процесса признания Арцаха. На мой взгляд, в текущих реалиях принятие подобного законопроекта представляется крайне важным. Особенно в условиях, когда Армения, по сути, уже не является гарантом безопасности Арцаха. Причем, уже не только де-юре, но и де-факто. Что наглядно проявляется в бездеятельности Еревана хотя бы в отношении готовящегося в арцахском парламенте законопроекте об оккупации территорий Республики Арцах Азербайджаном", - подчеркнул он.

1 февраля стало известно о состоявшемся 27 января вводе в обращение в

регламент Национального Собрания Республики Арцах проекта закона "Об

оккупированных территориях Арцаха". Проект был разработан с участием

всех пяти парламентских фракций. Планируется его принятие на всех

этапах. В соответствии с регламентом НС, 16 февраля проект будет рассмотрен в первом чтении. Основные пункты законопроекта указывают на безальтернативность сохранения за Арцахом, закрепленных за ним Конституцией территорий. А также необходимость получения иностранными компаниями разрешения правительства Арцаха на деятельность на его оккупированных территориях.

Возвращаясь к законопроекту "Об оккупированных территориях Арцаха", Погосян охарактеризовал данную инициативу как естественную и вполне укладывающуюся в рамки международной практики. По его словам, в законопроекте сформирован круг правовых проблем, проблем связанных со статусом беженцев, топонимов и подвергшихся агрессии и оккупации территорий. В число последних, согласно эксперту, должны входить все подконтрольные Арцаху до 44-х дневной агрессии Азербайджана территории. А также территории, оккупированные Азербайджаном по итогам первой войны.

"Отдельным пунктом закона должна стать ответственность за оккупацию арцахских территорий. А также необходимость согласования с властями Арцаха любых инвестиций, экономической, гуманитарной деятельности на его оккупированных территориях. Проблемы, связанные с нашим культурно-историческим наследием. Все это создаст совершенно новые реалии, как минимум, в правовом поле. Реалии, с которыми придется считаться всем, включая сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В конце концов, в результате азербайджанской агрессии оказался нарушен пресловутый принцип территориальной целостности, принцип неприменения силы. То есть, два из трех основополагающих принципов, на основе которых все эти годы шли переговоры. И доказывать все это нам предстоит, в том числе на основе закона "Об оккупированных территориях Арцаха", - подытожил Погосян.