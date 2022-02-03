Четверг, 3 Февраля 2022 14:26

АрмИнфо.Россия и Франция наиболее важные политические партнеры Армении. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Американским Международным Республиканским Институтом (IRI), который был проведен в Армении в период с 22 ноября по 5 декабря 2021 года. Уровень статистической погрешности исследования, охватившего 1512 опрошенных респондентов по всей стране, составляет +/- 2,5%.

Так, на вопрос какие 2 страны вы считаете наиболее важными политическими партнерами Армении, 57% опрошенных назвали Россию, 50 %

- Францию, на третьем месте находятся США - 38%, Иран- 23%, Евросоюз и Китай назвали по 5 % респондентов соответственно, Грузия - 3%, Индия - 1 %, еще 8 % граждан либо назвали иную страны либо затруднились ответить.

На вопрос, какие 2 страны вы считаете наиболее важными экономическими партнерами Армении, 61 % опрошенных назвали Россию, 40% - Иран, 29% - Китай, 16% - США, 14%- Францию. Среди названых стран также Грузия (8%), Евросоюз (7%), Индия (2%), Турция (2%).

На просьбу назвать 2 страны, которые на их взгляд являются наиболее важными партнеры по безопасности для Армении, 64% респондентов назвали Россию, 32%- Францию, 31%- Иран, 26%- США, 5% - ЕС

При этом преобладающее большинство опрошенных считают хорошими отношения между Арменией и Францией. В частности, 49% респондентов назвали их очень хорошими, 43% - хорошими, 7 % - плохими, 1 % - затруднились ответить.

На втором месте находится Иран: 22% респондентов назвали отношениям очень хорошими, 58 % - хорошими, 13% -плохими, 4% - очень плохими, еще 4% затруднились сказать. При этом 15% граждан назвали очень хорошими отношения Армении с США, 62% считают их уровень хорошим, 14%

- плохим, 6% - очень плохим, 3% затруднились ответить. На четвертом месте находится Китай. 18% респондентов назвали отношения с этой страной хорошими, 57% - хорошими, 9% - плохими, 4% - очень плохими, 12 - затруднились ответить. На пятом месте расположился Евросоюз. 10 % респондентов назвали отношения очень хорошими, 59% - хорошими, 18%

- плохими, 8% - очень плохими, 5% - затруднились сказать. В списке стран, с которыми у Армении хорошие отношения также Россия - 15 % респондентов назвали отношения очень хорошими, 49% - хорошими, 21% - плохими, 13% - очень плохими, 2% - затруднились сказать; Грузия - 6 % респондентов назвали отношения очень хорошими, 52% - хорошими, 27% - плохими, 12% - очень плохими, 4% - затруднились сказать и Великобритания - 7 % респондентов назвали отношения очень хорошими, 40% - хорошими, 20% - плохими, 15% - очень плохими, 17% - затруднились сказать.

Примечательно, что 80 % респондентов назвали очень плохими отношения с Турцией, плохими 11%, 4% считают их хорошими, еще 1% очень хорошими, 3% затруднились сказать.

Граждане РА также единогласно назвали плохими отношения с Азербайджаном - 90 % считают их очень плохими, 4% плохими, 2% хорошими, еще 1% очень хорошими, 3% затруднились ответить.