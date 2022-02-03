|Преобладающее большинство граждан РА увязывают урегулирование карабахского конфликта с будущим Армении
|Большинство граждан РА считают пагубным для армянской экономики открытие транспортных маршрутов с Азербайджаном и Турцией
|Опрос: Турция и Азербайджан представляют политическую и экономическую угрозу для Армении
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|Прогноз: Москва будет стремиться укрепить свои позиции в странах ЕАЭС и ОДКБ
|Большинство граждан РА считают Россию главным политическим и экономическим партнером Армении
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|Президент Гурбангулы Бердымухамедов дал интервью представителям ведущих китайских изданий и телеканалов Китайской Народной Республики
|Главой аппарата президента назначен экс-помощник Алена Симоняна
|Серж Саргсян и представители Международного демократического союза обсудили заявление РПА о вступлении в организацию
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АрмИнфо.В Армении обновлен антирекорд по числу заболевших коронавирусом - за сутки болезнь подтвердилась у 4 388 граждан (45,7% от числа граждан, сдавших тест).
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, за прошедший день было проведено 9 595 тестов на коронавирус, выздоровело 2 359 человек, скончалось - 5.
Как сообщает пресс-служба Министерства, по положению на 11:00 3 февраля фактическое лечение получает 25 944 пациента.
C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 754 131тест на коронавирус, из коих было выявлено 379 266 случаев заражения (13,7% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 343 714 (90,5%), скончалось - 8 065 (2,1%).
|Преобладающее большинство граждан РА увязывают урегулирование карабахского конфликта с будущим Армении
|Большинство граждан РА считают пагубным для армянской экономики открытие транспортных маршрутов с Азербайджаном и Турцией
|Опрос: Турция и Азербайджан представляют политическую и экономическую угрозу для Армении
|Эксперт: Вслед за законом "Об оккупированных территориях Арцаха" должно последовать признание Арцаха Арменией
|Прогноз: Москва будет стремиться укрепить свои позиции в странах ЕАЭС и ОДКБ
|Большинство граждан РА считают Россию главным политическим и экономическим партнером Армении
|Арарат Мирзоян: Армения неоднократно заявляла о заинтересованности в проведении работ по делимитации и демаркации границы с Азербайджаном
|МЧС Армении: Движение по участку дороги Воскепар-Ноемберян будет временно запрещено
|Президентские выборы пройдут в марте: Пашинян уверен в победе кандидата от власти
|В Армении обновлен антирекорд по числу заболевших за сутки коронавирусом
|Президент Гурбангулы Бердымухамедов дал интервью представителям ведущих китайских изданий и телеканалов Китайской Народной Республики
|Главой аппарата президента назначен экс-помощник Алена Симоняна
|Серж Саргсян и представители Международного демократического союза обсудили заявление РПА о вступлении в организацию
|В армяно-грузинских отношениях наметилась новая динамика - Пашинян
|ВТБ Армения запустил услугу VTB-in для зачислений на карты и счета клиентов Банка
|СНБ Арцаха обвинила спецслужбы Азербайджана в организации и осуществлении кибератак на арцахцев
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Главный уполномоченный по делам диаспоры Армении встретился с послом Франции
|В правительстве РА обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества с ЗАО "ЮКЖД" в рамках концессионного договора
|Госслужащие и работники аппарата НС Армении будут премированы
|Главы МИД Армении и Австрии положительно оценивают диалог по нормализации армяно-турецких отношений
|Глава МИД Армении обвинил Азербайджан в торпедировании деятельности МККК в Арцахе
|Глава МИД Австрии уклонился от прямого ответа на вопрос о судьбе армянских военнопленных удерживаемых в Азербайджане
|Арарат Мирзоян: Антиармянская агрессивная риторика Баку не способствуют созданию конструктивной атмосферы
|Арарат Мирзоян видит только положительное в возможном участии Армении в дипфоруме в Анталии
|Политик: Закон "Об оккупированных территориях Арцаха" - политический мессидж Москвы Алиеву
|Прогноз: Нормализация отношений возможна в случае отказа Турции от предусловий в отношении Армении
|Пашинян создал рабочую группу для более эффективной организации работы РА в период ее председательства в ОДКБ на 2021-2022 годы
|Гор Царукян возглавил ГНКО <Центр общественных связей и информации> аппарата премьер-министра
|Европейский институт омбудсмена: Политика ОТА наносит институциональный урон общественному авторитету ЗПЧ Армении
|За сутки в Армении подтвердилось около 4 тыс. случаев заражения коронавирусом
|Начался прием заявок на соискание Международной премии ЮНЕСКО имени Д.И. Менделеева
|В Орле открыли новый спорткомплекс «Победа»
|Калын и Салливан обсудили нормализацию отношений между Арменией и Турцией
|Акар заверяет: Усиление ВС Азербайджана и Турции не представляет угрозы для других стран
|Посольство Армении информирует граждан РА об отмене "зеленных паспортов" на территории Грузии
|Бердымухамедов провел совещание по продвижению энергопроектов
|АРФ "Дашнакцутюн" раскритиковал действия властей Армении в отношении судебной системы
|Великобритания поддерживает процесс нормализации армяно-турецких отношений
|Пашинян надеется, что содействие ФРГ работе сопредседателей МГ ОБСЕ будет направлено на мирное и всеобъемлющее урегулирование карабахского конфликта
|Омбудсмен Армении выясняет обстоятельства преследования судьи Бориса Бахшияна
|1 февраля акции ACBA Bank-а прошли листинг на фондовой бирже Армении в главном списке "А"
|Дипломат бьет тревогу: До расформирования Армии обороны Арцаха осталась одна демобилизация
|Официально: Правящая сила выдвинула на пост президента кандидатуру Ваагна Хачатуряна
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Борис Джонсон подтвердил поддержку Соединенного Королевства усилиям Армении по достижению мира
|Арам Вардеванян: Являясь членом политической команды, президент не сможет руководствоваться общенациональными и общегосударственными интересами
|Прогноз: Война проблему с соответствием сил и приоритетов принципам европейской безопасности не разрешит
|Замглавы МОНКС Армении и посол Франции обсудили возможности расширения сотрудничества в образовательной сфере
|Глава МИД Австрии завтра прибудет в Ереван
|ВСС дал добро на арест судьи Бориса Бахшияна: Решение раскритиковано судейским и адвокатским сообществами
|Армения придает большое значение постоянному укреплению отношений с Китаем: Пашинян поздравил председателя и премьера Госсовета КНР
|Серж Саргсян: У азербайджанцев был выбор -либо провести референдум и отпустить Карабах либо лишиться Лачина и Кельбаджара
|Тюрколог: Руководство Армении заходит за красную черту
|Серж Саргсян: "Плана Лаврова" как такового не было
|Власти выдвинули на должность главы Аудиторской палаты Атома Джандугазяна
|Прекращены полномочия президента Армении: его полномочия временно возложены на Алена Симоняна
|Серж Саргсян назвал логичным диамeтрально противоположные подходы Еревана и Баку по урегулированию карабахского конфликта
|За сутки в Армении подтвердилось свыше 3 тыс. случаев заражения коронавирусом
|Араратская область - лидер по числу вакцинированных граждан
|Читать больше
|Эксперт: Вслед за законом "Об оккупированных территориях Арцаха" должно последовать признание Арцаха Арменией
|Прогноз: Москва будет стремиться укрепить свои позиции в странах ЕАЭС и ОДКБ
|Политик: Закон "Об оккупированных территориях Арцаха" - политический мессидж Москвы Алиеву
|Прогноз: Нормализация отношений возможна в случае отказа Турции от предусловий в отношении Армении
|Прогноз: Война проблему с соответствием сил и приоритетов принципам европейской безопасности не разрешит
|Читать больше
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