Четверг, 3 Февраля 2022 11:20

АрмИнфо.В Армении обновлен антирекорд по числу заболевших коронавирусом - за сутки болезнь подтвердилась у 4 388 граждан (45,7% от числа граждан, сдавших тест).

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, за прошедший день было проведено 9 595 тестов на коронавирус, выздоровело 2 359 человек, скончалось - 5.

Как сообщает пресс-служба Министерства, по положению на 11:00 3 февраля фактическое лечение получает 25 944 пациента.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 754 131тест на коронавирус, из коих было выявлено 379 266 случаев заражения (13,7% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 343 714 (90,5%), скончалось - 8 065 (2,1%).