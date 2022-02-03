Четверг, 3 Февраля 2022 09:31

АрмИнфо.. Председатель Республиканской партии Армении, третий президент РА Серж Саргсян и представители Международного демократического союза (IDU) на встрече 2 февраля обсудили заявление РПА о вступлении в организацию.

Как сообщает пресс-служба РПА, Серж Саргсян представил историю партии, устав, принципы деятельности, особое внимание было уделено партийным реформам, начатым после последнего съезда РПА. В этом контексте были подчеркнуты усилия партии по привлечению молодежи. Стороны также обсудили ситуацию в регионе и вызовы безопасности.

Третий президент Армении подробно изложил позицию РПА по карабахскому вопросу. Представители РПА и Международного демократического союза, являющиеся членами структур, руководствующихся консервативной идеологией, коснулись современного состояния консервативной идеологии, ее особенностей и проявлений в разных странах.

В состав делегации вошли генеральный секретарь Международного демократического союза Кристиан Катнер, депутат австрийского парламента, вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ, председатель комитета по иностранным делам Международного демократического союза Рейнольд Лапатка, а также директор Южно- Кавказского отделения Фонда Конрада Аденауэра Томас Шрапель.