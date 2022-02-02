Среда, 2 Февраля 2022 17:36

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Арцаха обвинила азербайджанскую сторону в организацию и осуществление кибератак с применением интернет-возможностей и действий, направленных на вовлечение арцахцев в различные заговорные процессы в социальных сетях, после 9 ноября 2020 года (подписание трехстороннего заявления о прекращении огня - ред.).

Так, в заявлении СНБ Арцаха отмечается, что 44-дневная война 2020 года была неописуемой катастрофой для граждан Республики Арцах. "И хотя после трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года активные военные действия были прекращены, тем не менее, Азербайджан не отказался от своих коварных планов и продолжает предпринимать шаги, направленные на запугивание мирного населения Республики Арцах, формирование паники среди арцахцев и ее поддержание. Примечательно, что эти методы и приемы периодически меняются, совершенствуются", - отмечается в заявлении, при этом приводится несколько примеров кибератак.

"Вначале из армянского интернет-сегмента были скопированы виды Степанакерта и других популярных мест Республики Арцах и опубликованы в сопровождении азербайджанских текстов, таким образом, пытаясь сформировать у арцахцев чувство незащищенности и впечатление свободного проникновения азербайджанцев на территорию Республики Арцах. После того, как СНБ Арцаха выявила фальсификацию и постановочный характер этих материалов, методы воздействия на общественное сознание изменились. С помощью различных уловок и мотиваций у пользователей социальных сетей из Арцаха были приобретены фотографии и видео с площади Возрождения Степанакерта, у памятника "Мы и наши горы" и других мест, затем опубликованы с текстом на азербайджанском языке", - отметили в ведомстве, подчеркнув, что после того, как этог метод также был разоблачен, азербайджанские спецслужбы вновь поменяли поведение, на этот раз пытаясь заполучить информацию о дислокации воинских частей путем шантажа военнослужащих, под угрозой разоблачения данных личного характера.

Вместе с тем отмечается, что Служба национальной безопасности Республики Арцах периодически предоставляет общественности необходимую информацию, почерк и методы азербайджанских спецслужб, уловки для влияния на сознание и настроения общества, с целью защитить соотечественников от возможных проявлений.

При этом в СНБ НКР посетовали на то, что несмотря на их усилия, всё же находятся лица, которые становятся жертвами подобных действий и одновременно являются инструментом реализации угроз внутренней безопасности Арцаха.

Во избежание подобных случаев служба национальной безопасности Республики Арцах вновь призывает в социальных сетях воздержаться от общения с подозрительными пользователями, не передавать информацию личного характера, фотографии или видеоматериалы, информацию о безопасности НКР, а в случае появления подобной ситуации немедленно уведомить спецслужбы. "Проявляя высокое гражданское сознание и дисциплину, мы не только лишим противника возможности развернуть враждебные действия в отношении армян Арцаха, но и будем иметь более защищенное и безопасное общество", - говорится в заявлении СНБ Арцаха.