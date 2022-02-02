Среда, 2 Февраля 2022 14:13

АрмИнфо. Агрессивная риторика Баку не способствует созданию конструктивной атмосферы. Об этом 2 февраля в Ереване на совместной пресс-конференции с коллегой из Австрии Александром Шалленбергом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

При этом Мирзоян выразил убеждение, что сколько бы международное сообщество не задействовало имеющийся у него инструментарий, сами стороны должны иметь политическую волю.

В этом ключе он констатировал, что весь мир видит готовность и желание Армении строить мир и стабильность в регионе и решить проблемные вопросы. Мирзоян добавил, что Армения об этом не только публично заявляла, но это также отражено в программе правительства, после этого состоялись выборы и народ по сути проголосовал за мир.

"Однако из Баку поступают обратные мессиджи", - заявил Арарат Мирзоян и в качестве наглядного примера он привел последнее агрессивное заявление президента Азербайджана.

"Антиармянская агрессивная риторика и шаги на границе, отказ решать гуманитарные вопросы, удержание пленных, мягко говоря, не способствуют созданию конструктивной атмосферы. В условиях, когда Армения реально заинтересована и заявляет о готовности и желании строить мир и стабильность, от другой стороны тоже должен быть конструктивный подход. Агрессивная и антиармянская риторика не способствует этому, напротив", - сказал министр, добавив, что хотя это не предполагалось трехсторонним заявлением, тем не менее, армянская сторона передала карты минных полей, так как в Армении не хотят гибели людей, и в одностороннем порядке пошла на этот шаг.

Мирзоян также напомнил, что в декабре прошлого года в одном из своих решений суд Гааги зафиксировал антиармянскую риторику азербайджанского руководства и призвал, и даже принудил высшее руководство Азербайджана воздержаться от такой риторики.

При этом отвечая на вопрос о возможности подписания мирного соглашения с Азербайджаном и "красных линиях", глава МИД Армении отметил, что ответы более чем очевидны.

"Я уже говорил, что сопредседательство МГ ОБСЕ это единственный международный формат, наделенный мандатом для поиска путей урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Решение пока не найдено и переговоры в этом формате должны продолжаться. Одним из результатов работы должно стать уточнение параметров всеобщего мирного соглашения и по сути его заключение", - сказал министр.

Вместе с тем Мирзоян напомнил об основополагающих принципах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, один из которых права народов на самоопределение.

"Другой - принцип неприменения силы, который, к сожалению, как мы видим в 2020 был грубо нарушен. Не только Армения и Арцах, весь мир должен решить, остается ли этот принцип на повестке, или государства могут силой решать судьбы народов. Если правило нарушается для одних, значит, и для других открывается подобная дверь", - констатировал Арарат Мирзоян.