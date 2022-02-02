Среда, 2 Февраля 2022 14:11

АрмИнфо. Представленный в Национальном собрании Арцаха, проект закона "Об оккупированных территориях Арцаха" является политическим актом, отражающим смену позиций в Степанакерте. Подобное мнение выразил АрмИнфо лидер Конструктивной партии Андриас Гукасян.

1 февраля стало известно о состоявшемся 27 января вводе в обращение в регламент Национального Собрания Республики Арцах проекта закона "Об оккупированных территориях Арцаха". Проект был разработан с участием всех пяти парламентских фракций. Планируется его принятие на всех

этапах. В соответствии с регламентом НС, 16 февраля проект будет рассмотрен в первом чтении. Основные пункты законопроекта указывают на безальтернативность сохранения за Арцахом, закрепленных за ним Конституцией территорий. А также необходимость получения иностранными компаниями разрешения правительства Арцаха на деятельность на его оккупированных территориях.

"Я говорю это в контексте звучания в Арцахе, начиная с 9-го ноября 2020 года совершенно иных утверждений, отражающих логику соответствующего процесса. Практически те же самые, изъявлявшие приверженность заявлению от 9-го ноября, люди сегодня делают реваншистские заявления. Просто так такие заявления не делаются. В свете чего, совершенно не приходится исключать российской прописки корней данной инициативы. Как своеобразного ответа Москвы на недавний украинский вояж Алиева. И самое главное на его готовность увеличить поставки газа в находящуюся в этом плане в весьма деликатном положении Европу", - заметил он.

Гукасян, в этом свете, рассматривает данный законопроект скорее как проявление политической демонстрации в свою очередь являющуюся результатом геополитического влияния РФ. Иными словами, проект закона "Об оккупированных территориях Арцаха" является адресованным Баку политическим мессиджем Москвы. Мессиджа суть которого, на его взгляд, сводится к угрозе возможного требования арцахскими армянами всех приобретений Азербайджана, осуществленных с согласия РФ. В этот раз уже при поддержке Москвы.

Содержание законопроекта, согласно Гукасяну, сводится к требованию деоккупации арцахских территорий до границ от 1994 года. С учетом того, что это полностью соответствует требованиям соответствующей резолюции французского Сената, требование арцахских армян, по его прогнозам, вполне может удостоиться поддержки Франции и возможно США. Как минимум, по части восстановления территории бывшей НКАО, Шаумянского района и территорий вокруг Лачинского коридора.