Среда, 2 Февраля 2022 14:10

АрмИнфо.Нормализация армяно-турецких отношений возможна исключительно в случае отказа Анкары от предусловий в отношении Еревана. Подобное мнение выразил АрмИнфо старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, тюрколог Виктор Надеин - Раевский.

"Пока что процесс идет, он начался и в отношении его перспектив наблюдается определенный оптимизм. При этом, мы прекрасно помним неудачу, которую потерпел процесс в 2009 году в рамках Цюрихских протоколов. И готовность Армении и Турции к реальному примирению может продемонстрировать, прежде всего, восстановление дипотношений, открытие транспортных коридоров и границ через Армению и Турцию. Однако, Анкара, судя по всему, продолжает настаивать на признании территорий исторической Армении частью Турции, а также на отказе от процесса международного признания Геноцида армян. Степень готовности на это Армении пока что не очень ясна", - заметил тюрколог.

Отмечая, что нынешняя конфигурация армяно-турецких переговоров во многом стала результатом 44-х дневной войны, Надеин - Раевский заметил, что нейтрализация горячей, содержащей потенциал постоянной эскалации, точки на южных рубежах России исходит из интересов Москвы. В этом свете, нормализация армяно-турецких отношений России в геополитическом плане, на его взгляд, выгодна. Разумеется, при условии соблюдении в этом процессе прав армянского народа.

Первая встреча спецпредставителей в процессе нормализации между Арменией и Турцией состоялась 14 января в Москве. Ереван представлял вице-спикер парламента Рубен Рубинян, Анкару экс - посол в США Сердар Кылыч. По завершении встречи МИД Армении и Турции распространили приблизительно одинаковые заявления о конструктивной атмосфере переговоров. А МИД России отметил, что стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном, деполитизированном ключе.

По оценкам тюрколога, на нынешнем этапе Анкара применяет в отношении Еревана soft power в турецкой интерпретации - т.е. в весьма агрессивном и жестком исполнении. А ее окончательной целью в данном процессе является установление между собой и Арменией вассальных отношений. И двигается в данном направлении, применяя собственную, весьма гибкую дипломатию, возможности которой Анкара уже продемонстрировала в ходе весьма успешного маневрирования между РФ и США.

"В рамках подобной политики и подобного инструментария Турция будет пытаться добиться расположения Армении, двигаясь навстречу Еревану и предлагая небольшие уступки и возможности. В числе которых уже можно отметить авиарейсы из Турцию в Армению и обратно и инициативы по активизации двусторонних контактов. Еще один фактор - отсутствие негативных мессиджей из Анкары в направлении Еревана. Что обусловлено небольшими ожиданиями Армении, ограничивающимися восстановлением дипотношений с Турцией", - подытожил тюрколог.