Среда, 2 Февраля 2022 11:39

АрмИнфо.В Армении зарегистрированы агрессивные темпы распространения коронавируса. В частности,за последние сутки было проведено 9 658 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 3 956 граждан (40,9% от числа граждан, сдавших тест), выздоровело 5 276 человек, скончалось - 4.

Как сообщает пресс-служба Министерства, по положению на 11:00 2 февраля фактическое лечение получает 23 923 пациента.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 744 536 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 374 878 случаев заражения (13,6% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 341 355 (91%), скончалось - 8 060 (2,1%).