Среда, 2 Февраля 2022 10:11

АрмИнфо.Верховный орган АРФ "Дашнакцутюн" раскритиковал действия властей Армении в отношении судебной системы.

Так, в заявлении распространенном АРФД констатируется, что уже длительное время действующая власть с преступной последовательностью захватывает судебную власть, стремясь установить в стране единоличное правление. При этом отмечается, что помимо совершения многих тяжких и особо тяжких преступлений, власти безжалостны к судьям, которые руководствуются верховенством закона.

"В этой атмосфере государственного террора, которое разрушает правовое государство, хранят молчание местные и международные правозащитные организации. Меж тем, это тот случай, когда такие дела должны стать предметом широких местных и международных дискуссий. Эта ситуация угрожает армянской государственности. Она не позволительна", - подчеркивается в заявлении.

Исходя из вышеизложенного, Верховный орган АРФД осуждает подобное поведение действующей власти, разрушающее государственность и требует, чтобы правоохранительные органы Армении воздерживались от осуществления незаконных и противоправных заказов властей.

При этом в АРФД призывают гражданское общество Армении, соотечественников, небезразличных к будущему страны, объединиться и противостоять действиям, попирающим Конституцию. "Обращаеv внимание международного сообщества, обеспокоенного верховенством права и демократией, на это противоправное поведение нынешних политических властей", - говорится в заявлении.

Отметим, что это заявление последовало после того, как Генпрокуратура начала уголовное преследование судьи суда первой инстанции общей юрисдикции Сюникской области Бориса Бахшияна. Генпрокурор Армении в рамках уголовного дела, расследуемого в следственном департаменте СНБ Армении, в установленном законом порядке представил в ВСС ходатайства о возбуждении уголовного преследования в отношении судьи суда первой инстанции общей юрисдикции Сюникской области Бориса Бахшияна и даче согласия на лишение его свободы. ВСС одобрило это ходатайство.

Это решение ВСС было раскритиковано как оппозиционными деятелями, так и судейским и адвокатским сообществами.

Стоит отметить, что в производстве именно судьи Бориса Бахшияна находится уголовное дело, касающееся легендарного командира Ашота Минасяна (Ашот Еркат -ред.), который находился под страже несколько месяцев. Минасяну предъявлено обвинение в узурпации власти, подготовке убийства государственного, политического или общественного деятеля, в частности премьер-министра Армении, с целью прекращения его деятельности, незаконном приобретении, хранении оружия и боеприпасов с этой целью группой лиц по предварительному сговору. На подготовительном этапе судья изменил меру пресечения командиру, освободив Минасяна из-под стражи.

В Генпрокуратуре заверяют, что начатое в отношении судьи Бориса Бахшияна преследование никак не связано с находящимися у него в производстве нашумевшими делами, в том числе с делом в отношении командира отряда <Сисакан> Ашота Минасяна. Но, при этом не сообщается, по какому делу обвиняется судья.