Вторник, 1 Февраля 2022 17:43

АрмИнфо. До расформирования Армии обороны Арцаха осталась одна демобилизация. Об этом сигнализирует экс-глава аппарата Конституционного суда Армении, бывший посол РА в Польше Эдгар Казарян.

При этом он задался вопросом, как можно охарактеризовать людей, которые своими решениями, организованно и последовательно разрушают, созданную на крови сынов армянского народа и прошедшую доблестный победоносный путь Армию обороны Арцаха. "Полагаю, что в словаре армянского языка вряд ли найдется такое слово, поскольку в истории армянского народа вряд ли найдутся такие существа, которые совершали подобное преступление в отношении армянского народа, чтобы лингвисты могли найти или выдумать слова, чтобы описать их", - считает дипломат.

Казарян обратил внимание на тот факт, что 31 января 2022 года завершился зимний призыв 2021-2022 гг. По его словам, это был третий призыв после разрушительной войны 2020 года. "При каждом призыве осуществляется и демобилизация солдат, срок службы которых закончился. Фактически, уже в третий раз подряд из АО Арцаха военнослужащие лишь демобилизуются, и при этом не происходит пополнения рядов Армии обороны новыми солдатами-срочниками. Очевидно, что только усилиями проживающего в Арцахе населения невозможно организовать защиту ее границ и безопасность. Армия обороны Нагорного Карабаха, фактически, расформировывается, со всеми возможными трагическими последствиями", - добавил он.

Вместе с тем Казарян констатировал, что главным ответственным за происходящее является Никол Пашинян, захвативший должность премьер-министра Армении. Дипломат констатировал, что он не только превратил мирную жизнь Арцаха и Армении в войну, но и не сумел возглавить государство во время войны, осознанно поведя процесс к поражению, собственной рукой подписал заявление о капитуляции, сдав врагу также не захваченные территории НКР и РА.

При этом он выразил убеждение, что предательская кампания Пашиняна не окончена. "Сейчас он последовательно разрушает армии Армении и Арцаха, ослабляя возможности сопротивления нашего государства, выдвигая враждебные тезисы с преступными намерениями сдать Арцах врагу и окончательно уничтожить Армению. Эту катастрофу нужно предотвратить днем раньше. Никол Пашинян и поддерживающие его силы должны быть изгнаны не только из власти, но и из нашей общественной жизни. Это люди, для характеристики которых лингвисты должны задуматься, чтобы подобрать соответствующие слова, которых, уверен, никто в истории, кроме них, больше не удостоится", - написал Казарян на своей странице в Фейсбук.

В заключении он опубликовал фотографию с военного парада на площади Возрождения в Степанакерте в мае 2012 года, приуроченный к 67-летию победы в Великой Отечественной войне и 20-летию освобождению Шуши, создания Армии обороны Карабаха.

Заметим, что в Степанакерте неоднократно опровергали сообщения о расформировании Армии обороны Арцаха. Меж тем, в СМИ неоднократно циркулировала информация о том, что одним из устных договоренностей между лидерами Армении и Азербайджана является расформирование ВС Арцаха.