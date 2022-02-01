Вторник, 1 Февраля 2022 17:41

АрмИнфо. Кандидатом в президенты от правящей фракции 1 февраля официально "Гражданский договор" назван министр высокотехнологической промышленности Ваагн Хачатурян.

Как сообщил журналистам временно исполняющий обязанности президента, спикер Национального собрания РА Ален Симонян, обсуждение выдвижения кандидата в президенты проходило в формате правления партии "Гражданский договор", затем обсуждалось с фракцией, обсуждались и другие кандидатуры. "Дискуссия была очень долгой, приводилось много разных аргументов. После долгих обсуждений мы приняли такое решение. Считаю, что выбрали хорошего кандидата - с учетом пройденного пути, добропорядочности. Он будет выполнять свои обязанности достаточно хорошо", - сказал Симонян.

Врио президента опроверг разговоры о том, что кандидатура Хачатуряна была "пролоббирована" депутатом-предпринимателем Хачатуром Сукиасяном. По его словам, Сукиасян не мог предложить правлению кандидатуру и не мог присутствовать на заседании правления партии, поскольку не является членом ГД. Кандидатуру Хачатуряна предложили сразу несколько человек, отметил спикер, в то же время затруднился указать, кто именно. "Моя кандидатура также обсуждалась, но я взял самоотвод", - добавил он.

Вместе с тем, как считают в правящей ГД, в первом туре им не хватит голосов для того, чтобы выбрать в президенты собственного кандидата, но они сделают это во втором туре.

23 января президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Сегодня, 1 февраля спикер парламента Армении Ален Симонян подписал протокол о завершении полномочий президента Армена Саркисяна. Внеочередные выборы Президента Республики проводятся не ранее чем через двадцать пять и не позднее чем через тридцать пять дней после открытия вакансии на должность Президента Республики в случаях отрешения от должности, невозможности исполнения полномочий, отставки или смерти Президента Республики.

Право на выдвижение кандидата в Президенты Республики имеет как минимум одна четверть от общего числа депутатов. Президент Республики избирается Национальным Собранием. Избирается кандидат, который получил не менее трех четвертей голосов от общего числа депутатов. Если Президент Республики не избирается, то проводится второй тур выборов, в котором могут принять участие все кандидаты, принявшие участие в первом туре.

Во втором туре Президентом Республики избирается кандидат, который получил не менее трех пятых голосов от общего числа депутатов. Если Президент Республики не избирается, то проводится третий тур выборов, в котором могут принять участие два кандидата, получившие наибольшее число голосов во втором туре.

В третьем туре Президентом Республики избирается кандидат, получивший большинство голосов от общего числа депутатов. Если Президент Республики не избирается, то в десятидневный срок проводятся новые выборы Президента Республики. Напомним, что большинство мест (71 мандат) у партии власти "Гражданский договор", у оппозиционных "Айастан" и "Честь имею" - 29 и шесть соответственно.