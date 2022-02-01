Вторник, 1 Февраля 2022 13:49

АрмИнфо. В процессе нормализации отношений с Турцией и в своем стремлении успешно его завершить, руководство Армении постепенно заходит за красную черту. Подобное мнение выразил АрмИнфо декан Факультета востоковедения ЕГУ, тюрколог, профессор Рубен Мелконян.

"Речь идет об Арцахском вопросе и Геноциде армян. Речь идет о коллективной памяти армянского народа, продолжающего рассматривать Западную Армению как колыбель формирования армянского народа. Действующее правительство Армении сегодня ставит под сомнение все эти факторы и стремится внушить обществу необходимость избавления от них как от лишнего балласта. И все это с целью достичь установления отношений с Турцией. И встречные шаги Анкары: установление авиасообщения, приглашение на форум в Анталью, и т.п. позитивные подвижки все это лишь подтверждают", - подчеркнул он.

То же международное признание Геноцида, согласно профессору, ранее являлось частью государственной политики Армении. Что документально подтверждается, упомянутым в Декларации независимости Армении намерением последовательно добиваться международного признания Геноцида армян в Османской империи. Еще одним важнейшим обстоятельством в этом плане, на взгляд тюрколога, является приуроченная к 100-летию Геноцида Всеармянская декларация за подписью президентов Армении и Арцаха, католикосов Армении Гарегина Второго и Великого дома Киликийского Арама Первого, целого ряда руководителей политических партий и общественных и диаспорских организаций.

Более того, согласно Мелконяну, на фоне признания факта Геноцида целым рядом государств мира, характеристика Никола Пашиняна процесса международного признания Геноцида как задачу диаспорских организаций, но не Республики Армения выглядит, по меньшей мере, странно. Еще одним немаловажным и содержащим угрозы для Армении направлением деятельности действующего руководства страны он считает периодические упоминания премьером Пашиняном и его ближайшим окружением отсутствие территориальных претензий со стороны Армении в отношении Турции.

Мелконян подчеркнул, что Армения с 1991 года действительно ни разу не выдвигала в отношении Турции территориальных претензий и требований. Что, на его взгляд, совершенно не означало готовности признать Карский договор от 1921 года. Более того, официально его не признавали даже руководители Советской Армении. Карский договор совершенно справедливо рассматривался руководителями Армении как, имеющий существенный недостаток легитимности и потому незаконный. И совершенно безосновательно завершившийся передачей территорий Армении Турции.

"Именно поэтому, фактически признавая территориальную целостность Турции, не имея к ней территориальных претензий, Армения Карского договора не признавала. Соответственно, последние попытки Никола Пашиняна смешать отсутствие территориальных претензий с признанием Арменией Карского договора отдают откровенной манипуляцией и не имеют под собой абсолютно никакого реального фундамента. Меж тем, Турция сегодня требует от Армении не признания собственной территориальной целостности, а признания Карского договора", - подытожил профессор.