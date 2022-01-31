Понедельник, 31 Января 2022 19:03

АрмИнфо.Секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян встретился с исполняющей обязанности постоянного координатора ООН в Армении Лилой Петерс Яхья.

Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, в ходе встречи секретарь Совета безопасности представил повестку проводимых в Армении реформ. В частности, Григорян представил повестку реформ системы безопасности, демократических институтов, а также шаги, направленные на укрепление верховенства права и закона. В этом контексте Лила Петерс Яхья приветствовала и высоко оценила преемственность процесса реформ.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности. Также был обсужден ряд вопросов, касающихся повестки дня сотрудничества Армения-ООН. Стороны подтвердили взаимную готовность в полной мере реализовать потенциал сотрудничества