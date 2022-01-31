Понедельник, 31 Января 2022 19:01

АрмИнфо. В день 30-летия армянской армии, 28 января, в кинотеатре <Москва> состоялся показ документального фильма режиссера Ваге Сукиасяна <Воля встать на ноги>. Картина вышла в свет благодаря содействию ОАО <Араратбанк>.

В документальной ленте, протяженностью более 45 минут, ряд известных армянских актеров рассказывают о самых героических победах Армении, предательствах, воле встать на ноги после самых тяжелых поражений, и об истинных причинах этих поражений. На самом деле, фильм дает ответы на ряд важных вопросов, которые лежат в закромах самой истории.

Представляя фильм, советник исполнительного директора по связям с общественностью Араратбанка Анна Аллахвердян отметила, что изначально целевой аудиторией документального кино Ваге Сукиасяна были учащиеся в возрасте от 13 до 16 лет. Однако после закрытого показа, который прошел в ноябре 2021 года, все сошлись в едином мнении, что фильм не имеет каких-либо возрастных ограничений и может быть интересен всем, кто небезразличен к истории, историческим фактам и событиям.

По ее словам, Араратбанк в рамках своей корпоративной ответственности, достиг договоренности с рядом образовательных учреждений, где также пройдут показы данной ленты. Более того, просмотр фильма Сукиасяна будет организован в Бельгии, Франции, Чехии, Лос-Анджелеса, Мюнхена, и ряде городов России.

В свою очередь руководитель Департамента маркетинга и продажи банковских услуг Араратбанка Сурен Бабаджанян подчеркнул, что основная цель картины - избежать повторяющихся исторических ошибок, необходимость их переосмысления. Фильм должен показать те качества, которые ведут народ к победе, а ошибки и грехи - ведут к поражению. <Очень часто мы думаем о том, что должны изменить мир, все вокруг, страну, обстоятельства, забывая о том, что, на самом деле, должны измениться мы сами. Фильм, на мой взгляд, про то, что перед нами стоит главная миссия - изменить себя и через себя наше мировоззрение, а затем окружающий мир>, - сказал он.

Режиссер картины Ваге Сукиасян рассказал, что над идеей фильма он работал вместе с историком Артаком Мовсиясном. <Мы начали об этом думать еще в 2015 году, поскольку именно с этого периода в стране ощущалась тенденция снижения национальных ценностей и самоидентичности>, - рассказал режиссер. По его словам, война 2020 года в очередной раз подтвердила важность создания подобного фильма, поскольку наш народ не впервые за свою длинную историю оказывается в похожей ситуации.

Примечательно, что для создания фильма была использована анимационная техника. Подобный ход был обусловлен намерением сделать картину более понятной и доступной для подростков. Художником-мультипликатором аниматором выступил Артур Захарян. Работы длились более трех месяцев.

В ходе презентации фильма было также отмечено, что сценарий его подвергся профессиональному психологическому анализу. С создателями документалистики работала психолог Соланж Тамамян.

Основную нить повествования в фильме ведет заслуженный артист Республики Армения Арутр Карапетян. В актерский состав вошли также Давид Акопян, Бабкен Чобанян, Назени Ованнисян, Самвел Топалян и Рубен Мурадян.

Музыку к картине написали музыканты отечественной рок-группы Empyray - супруги Гисане Палян и Карен Арзуманян. Познакомившись с идеей фильма, Гисане Палян отметила, что почувствовала сильное вдохновение, но вместе с тем и ответственность за участие в подобном важном деле. По мнению музыканта, фильм содержит не только патриотический посыл, но и имеет большую образовательную ценность, что крайне важно в наши дни.

Отметим, что генеральным продюсером картины выступил член Совета ОАО <Араратбанк> Нарек Бегларян. Фильм был снят в рамках стратегии по корпоративной социальной ответственности Араратбанка.