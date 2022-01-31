Понедельник, 31 Января 2022 18:59

АрмИнфо. Указом президента Арцаха Араика Арутюняна создана комиссия по конституционным реформам.

<Исходя из необходимости совершенствования баланса полномочий ветвей власти, повышения эффективности общественного управления и руководствуясь пунктом 7 статьи 93 Конституции Республики Арцах, 31 января президент Араик Арутюнян подписал указ о создании комиссии по конституционным реформам при Президенте Республики Арцах>, - говорится в сообщении пресс- службы главы НКР.

Указом был утвержден персональный состав комиссии во главе с начальником управления по делам правительства Аппарата президента Араиком Лазаряном.

Согласно указу, комиссии поручено в трехмесячный срок представить президенту концепцию конституционных реформ.