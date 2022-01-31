Понедельник, 31 Января 2022 14:44

АрмИнфо. В Армении за последние сутки было проведено 4 673 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 1 362 граждан (29,1% от числа граждан, сдавших тест), выздоровело 286 человек, скончалось - 7.

Как сообщает пресс-служба Министерства, по положению на 11:00 31 января фактическое лечение получает 22 202 пациента.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 726 988 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 367 795 случаев заражения (13,4% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 336 005 (91,3%), скончалось - 8 053 (2,1%).