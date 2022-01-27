Четверг, 27 Января 2022 22:22

АрмИнфо. Администрация США привержена дальнейшему тесному сотрудничеству с Республикой Армения в сферах правосудия, верховенства права и укрепления демократических институтов. Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки в Армении Линн Трейси 27 января на встрече с председателем Конституционного суда Арманом Диланяном.

Арман Диланян высоко оценил армяно-американское сотрудничество, постоянную работу по реализации двусторонней повестки дня в судебной сфере. По его словам, Конституционный суд РА имеет амбициозную повестку внутренних реформ, настроен на ее реализацию, а помощь международных партнеров, в том числе США, будет способствовать ее успешной реализации.

В свою очередь посол Трейси заявила, что администрация США привержена продолжению тесного сотрудничества с Республикой Армения в сферах правосудия, верховенства права и укрепления демократических институтов. В этом контексте посол Трейси отметила важность процесса внутренних преобразований, стартовавших в КС.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями о перспективах реализации совместных программ.