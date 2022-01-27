Четверг, 27 Января 2022 18:42

АрмИнфо.Россия тесно работает с партнерами по реализации принятого в Сочи 26 ноября заявления лидеров Армении, Азербайджана и России, которое подразумевает создание Комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы с ее последующей демаркацией при консультативном содействии России.

Об этом в ходе брифинга 27 января заявил замглавы департамента информации МИД РФ Алексей Зайцев.

При этом он выразил уверенность, что формирование данной Комиссии и запуск процесса делимитации позволит предотвратить возникновение пограничных инцидентов, и в целом внесет важный вклад в нормализацию отношений между Баку и Ереваном.

В этом контексте Зайцев сообщил, что российская сторона по данным вопросам планирует проведение профильных контактов. <О результатах СМИ будут надлежащим образом проинформированы>, - подчеркнул он.-