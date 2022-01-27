Четверг, 27 Января 2022 18:16

АрмИнфо.. Премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян 27 января утвердил состав и порядок деятельности Совета конституционных реформ. В состав Совета не вошли представители парламентской оппозиции.

Согласно решению главы правительства, опубликованному на официальном сайте правительства, в состав Совета вошли: министр юстиции Республики Армения (председатель Совета), представитель по международным правовым вопросам, председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Республики Армения по государственно-правовым вопросам, Защитник прав человека, член Высшего судебного совета Республики Армения В. Кочарян, депутат фракции "Гражданский договор" Национального Собрания РА В. Овакимян, представитель партии "Просвещенная Армения" Э. Марукян, представитель партии "Республика" М. Мелконян, представитель НПО "Ванадзорский офис Хельсинкской Гражданской Ассамблеи" А. Сакунц, представитель НПО "Европа права" Т. Егорян и представитель НПО "Союз информированных граждан" Д. Иоаннисян.

Напомним, что 24 января в ходе онлайн-пресс-конференции премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что создание Совета конституционных изменений не означает, что процесс завершится пересмотром Основного закона страны. Так, по словам Пашиняна, инициировав процесс политическое большинство после 4-летнего правления ставит перед собой задачу провести "политический аудит" Конституции РА. Возможно, по итогам данного "аудита" будут приняты законодательные изменения. При этом, как подчеркнул глава правительства, политическое большинство не рассматривает возможность возврата к полупрезидентской или президентской форме правления, о чем ранее говорил сам Пашинян. По его словам, после "преодоления кризиса путем выборов" в июне 2021 года действующая власть пришла к выводу, что для современной Армении оптимальным решением является парламентская форма правления.