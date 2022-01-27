Четверг, 27 Января 2022 18:12

АрмИнфо. Признание геноцида никогда не было предусловием для нормализации отношений с Турцией. Об этом в ходе пресс-конференции 27 января заявил председатель Постоянной комиссии Парламента Армении по внешним связям Эдуард Агаджанян.

В частности, он подчеркнул, что за всю историю независимой Армении власти страны выступали за урегулирования армяно-турецких отношений без предусловий.

Комментируя по просьбе журналистов заявление премьер-министра Никола Пашиняна о том, что локомотивом в процессе признания Геноцида армян всегда была Диаспора, Агаджанян подчеркнул, что речь шла о том, что роль последней была более эффективной, чем Армении, как государства. <Вопрос не в том, что весь процесс и его результаты приписать потенциалу и деятельности Диаспоры>, - сказал он.

На вопрос приняли ли приглашение турецкой стороны спецпредставитель Армении по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян и министр иностранных дел Арарат Мирзоян принять участие в дипломатическом форуме в Анталии, Агаджанян сообщил, что окончательного решения по данном вопросу пока нет.

Напомним, что в ходе прямого эфира премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что Армения никогда не ставила под сомнение армяно­турецкую границу. <Вы не найдете ни одного армянского лидера или правительства, которые ставили бы под сомнение армяно-турецкую границу, и мы не откажемся от этой политики>, - сказал он. Глава правительства также подчеркнул, что позиция по вопросу признания Геноцида армян выражена в программе правительства. <Тем не менее, мы должны констатировать, что локомотивом процесса признания Геноцида армян всегда была Диаспора и ее организации>, - добавил он.