Четверг, 27 Января 2022 15:34

АрмИнфо.Президент России Владимир Путин воспользуется приглашением турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Турцию, как только позволят эпидемиологическая обстановка и графики. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Эрдоган заявил, что пригласил российского лидера в Турцию, ждет ответа из Кремля.

"Да, эта тема неоднократно поднималась в ходе последних нескольких контактов президента Путина и Эрдогана", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что сложилась некая пауза и в проведении межправкомиссии, и высшего органа двусторонних отношений, который возглавляется двумя президентами. Эрдоган говорил, что он готов принять все эти мероприятия в Турции, добавил он. "Президент Путин с благодарностью принял это приглашение. И они условились, что как только будут позволять а) эпидемиологическая обстановка и б) графики, он обязательно воспользуется этим приглашением", - сказал Песков.