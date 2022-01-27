Четверг, 27 Января 2022 14:19

АрмИнфо.В Армении отмечается резкий рост заболеваемости штаммом "омикрон", накануне был зафиксировано 2556 новых случаев заражения, сообщила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян 27 января на заседании правительства.

"На этой неделе мы находимся "в периоде прогрессивного роста". Что касается госпитализации, то имеется сравнительно низкий процент госпитализации - в районе 5- 6%", - заявила министр.

В настоящее время стационарное лечение больных ковидом проводится в шести больницах и, при необходимости, будет развернут дополнительный коечный фонд.

При этом, по словам главы Минздрава, процесс вакцинации против COVID-19 в Армении активно продолжается. "За последнюю неделю особо отмечается рост количества вакцинированных. Первую дозу получили 45,3%, вторую- 37%", - отметила она.