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АрмИнфо.В Армении отмечается резкий рост заболеваемости штаммом "омикрон", накануне был зафиксировано 2556 новых случаев заражения, сообщила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян 27 января на заседании правительства.
"На этой неделе мы находимся "в периоде прогрессивного роста". Что касается госпитализации, то имеется сравнительно низкий процент госпитализации - в районе 5- 6%", - заявила министр.
В настоящее время стационарное лечение больных ковидом проводится в шести больницах и, при необходимости, будет развернут дополнительный коечный фонд.
При этом, по словам главы Минздрава, процесс вакцинации против COVID-19 в Армении активно продолжается. "За последнюю неделю особо отмечается рост количества вакцинированных. Первую дозу получили 45,3%, вторую- 37%", - отметила она.
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|Пашинян уволил своего помощника
|Мнацакан Сафарян назначен замминистра иностранных дел Армении
|Армяно-иранские отношения в здравоохранительной сфере имеют большой потенциал для реализации
|Открытые границы между РА и ЕС будут способствовать дальнейшему развитию партнерства между сторонами: Мирзоян
|У Никола Пашиняна диагностировали ковид
|В университете Люксембурга откроется Центр креативных технологий ТУМО: Арарат Мирзоян посетил вуз
|За сутки в Армении выявили свыше 1900 случаев заражения коронавирусом
|Аппарат президента Армении отреагировал на публикацию издания Hetq
|Президент Туркменистана принял участие на встрече высокого уровня «Китай - Центральная Азия»
|Вооруженные силы РА пополнились новыми вертолетами
|Transparency International: Армения опередила своих партнеров по ЕАЭС в рейтинге <Индекс восприятия коррупции>
|Замминистра образования: В Армении по окончанию школы, учащиеся могут реализовать свои способности максимум на 57%
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Слухи о возможном выводе российской базы из Гюмри на данный момент необоснованны: Депутат ГД
|СНБ Армении проверит публикацию об иностранном гражданстве Армена Саркисяна
|Комитет по защите свободы слова: В 2021 году в 3 раза выросли случаи физического насилия в отношении СМИ
|Политолог: Украина позволяет Армении потянуть время с уточнением границ с Азербайджаном
|Прогноз: Цель Москвы - военное присутствие во всех странах Южного Кавказа
|Оппозиционные фракции НС обсуждают вопрос возможного выдвижения собственного кандидата в президенты
|За сутки в Армении зарегистрировали свыше 1000 случаев заражения коронавирусом
|Премьер-министр Армении исключил возможность вовлечения сил ОДКБ для подавления оппозиции
|Арарат Мирзоян с рабочим визитом отправится в Люксембург
|Пашинян допускает участие Армении в дипломатическом форуме в Турции
|Cостоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и министром иностранных дел Республики Индия Субраманьям Джайшанкаром.
|Cостоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Шах Махмуд Курейши
|Баритон из Армении выиграл престижный конкурс вокалистов в Хьюстоне
|Пашинян: С закрытыми границами развивать экспортоориентированную экономику невозможно
|Никол Пашинян считает публичные угрозы Ильхама Алиева "зеркальным отражением" заявлений из Армении
|Никол Пашинян рассказал о предложениях, переданных Баку по деэскалации ситуации на границе
|Пашинян: Мы сформулировали пакет предложений, но авторские права принадлежат не нам
|Пашинян считает, что при выборе нового президента необходимо учитывать наличие политической гармонии между институтами президента, правительства и парламента
|Кандидат правящей фракции НС избрана новым Омбудсменом Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Минздрав: Процесс идентификации тел военнослужащих завершен
|Тойво Клаар: ЕС рассматривает новые сферы сотрудничества с Арменией
|Министр обороны Азербайджана совершит визит в Иран
|Вардан Тоганян, завершающий свою миссию в качестве посла Армении в России, выступил с обращением
|Тойво Клаар: В случае необходимости ЕС готов оказать содействие в вопросе делимитации и демаркации границ Армении и Азербайджана
|Либеральное молодежное движение Австралии подтвердило признание Геноцида армян, ассирийцев, греков 1915 года, а также право Арцаха на самоопределение
|ЕС полностью поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Турцией
|Читать больше
|Прогноз: Итоги переговоров США - Россия могут конкретизировать будущее МГ ОБСЕ
|Экс - советник президента: Ответ на вопрос о причинах отставки Армена Саркисяна в его заявлении
|Эксперт: Отказ от "севрского романтизма" всецело соответствует интересам Армении
|Прогноз: Попытки свести обеспечение безопасности пространства бывшего СССР к НАТО лишь повысят уровень конфликтности
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