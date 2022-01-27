Четверг, 27 Января 2022 13:35

АрмИнфо.Граждане, вынужденно перемещенные из Арцаха в результате войны или потерявшие недвижимое имущество, получат денежное содействие в январе-феврале 2022 года. Проект решения был одобрен 27 января на заседании правительства Армении.

Как отметил министр труда и социальных вопросов РА Нарек Мкртчян, учитывая, что многие бенефициары мероприятия еще не решили свои жилищные проблемы, а также проблемы с трудоустройством, некоторые находятся в социально неблагоприятном положении, предлагается продлить период господдержки еще на 2 месяца.

Так, граждане до 18 лет, лица с инвалидностью 1 и 2 группы будут получать ежемесячно по 40 тыс. драмов, остальные бенефициары - по 20 тыс. драмов.